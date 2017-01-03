Cumhuriyet'in kantininde "Sana çay yok" eylemi

Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet'in çaycısı Şenol Buran sekiz gün sonra tahliye edilirken, Türkiye Düşünce Özgürlüğü Ağı tahliye öncesinde dün Buran için eylem yaptı. Şanar Yurdatapan ve Doğan Özkan, “Erdoğan, sana çay yok” sloganıyla herkese ücretsiz çay dağıttı ve adliyeye giderek kendilerini ihbar etti.

Buran, İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliği’nce, 25 Aralık’ta, kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, suçu inkâr ettiği ve tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Buran’ın avukatı Kayhan Erdem, karara itiraz ederek, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan tutuklama kararı verilemeyeceğini belirtti. Suçun işlenmiş olması durumunda bile erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebileceğini anımsatan Erdem, tahliye talep etti.

Erdem’in itirazını karara bağlayan İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği, dün Buran’ı tahliye etti. Kararda, dosyadaki tutanakta, tanık beyanları doğrultusunda Buran’ın Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiğinin belirtildiği ifade edildi. Buran’ın Cumhurbaşkanı’na yönelik sözleriyle atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu belirten hâkim, “Şüphelinin tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimali değerlendirildiğinde, tutuklama sebepleri mevcuttur. Ancak şüphelinin tutuklanmasının, atılı suçtan alması muhtemel ceza ile atılı suçun niteliği değerlendirildiğinde, ölçülülük ilkesine uygun düşmediği, adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle tutuklamadan umulan faydanın sağlanabileceği kanaatine varılak şüphelinin salıverilmesine, şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir” dedi.

Tahliye olduktan sonra Cumhuriyet'in Şişli’deki binasına gelen Buran, çalışanlarımız tarafından çiçekle karşılandı. Buran, Cumhuriyet'in yazar ve yönetici ile muhabirlerinin tutuklu olması nedeniyle buruk bir mutluluk yaşadığını söyledi.

‘Bize gelme, sana çay yok’

İfade özgürlüğü ihlalleriyle mücadele etmek için bir araya gelen Türkiye Düşünce Özgürlüğü Ağı, her ayın ilk pazartesi günü (Kara Pazartesi, Yüz Karası Pazartesi) eylem yapıyor. Bu ayki eylemlerinde Şenol Buran için, “Erdoğan, bize gelme, sana çay yok” sloganıyla herkese ücretsiz çay dağıttı ve adliyeye giderek kendilerini ihbar ettiler.

Kantinde yapılan eyleme Şanar Yurdatapan ve Doğan Özkan katıldı. Herkese ücretsiz çay dağıtan Yurdatapan ve Özkan, yapılan hukuksuzluğu protesto ederek doğacak olan yasal sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını belirttiler.

Şanal, haksızlığa uğramış kişilerin yanında olduklarını dile getirerek, “Herkese açık bir eylem, üyelik yok. Bu ayda Şenol Buran’a yapılan haksızlık için buradayız. Hakaret içeren sözler sarf etse bile TCK’nin 299. maddesi ‘Cumhurbaşkanı’na Hakaret’ katalog suçlar arasında yer almıyor” dedi. Eylemin ardından Çağlayan Adliyesi’ne giderek kendilerini ihbar ettiler.

1995’te kuruldu

Türkiye Düşünce Özgürlüğü Ağı 1995’in Ocak ayında Yaşar Kemal’in “Der Spiegel” dergisinde yayımlanan bir yazısı nedeniyle DGM’ye çağrılmasına tepki olarak başlayan imza kampanyası sonrası kuruldu. Her ayın ilk pazartesi günü (Kara Pazartesi, Yüz Karası Pazartesi) eylem yapıyor. 2003 yılına kadar aktif çalışıp bir süre ara verdiler. 2016 Ocak ayında tekrardan aktif hale geldi. İlk olarak Kanal D’de yayımlanan Beyaz Show’a telefon ile bağlanan ve söyledikleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Çelik için ve imzacı akademisyenler için kendilerini ihbar ettiler. Fikirlerinizi ve önerilerinizi dusun-think.net isimli sitelerine girerek iletebilirsiniz.