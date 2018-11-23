Cumhuriyet'in ilk toplu konut projesi 'Saraçoğlu Mahallesi' ihaleye çıktı: Beş parselde satılacak

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Ankara'nın tam göbeği Kızılay'da ve aynı zamanda Cumhuriyet'in ilk toplu konut projesi sayılan Saraçoğlu Mahallesi'ne dönük 'rant kalkışması'nı işaret ederek, Cumhuriyet kadrolarının konut ihtiyacı için tasarlanmış olan Saraçoğlu Mahallesinin ihaleye çıktığını yazdı.

Çiğdem Toker, Bakanlar Kurulu kararıyla 'riskli alan' ilan edilen ancak ardından farklı idari yöntemlerin denendiği mahallenin devam eden yargı sürecine rağmen satış ilanına çıktığını bildirdi.

"Tarihi beş parselde satmak "

Yazar, Emlak Konut GYO Ankara Çankaya Saraçoğlu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesi'nin birinci oturumunun 13 Aralık'ta yapılacağını kaydetti. Toker, bir ucu Güvenpark dolmuş duraklarının yanında Necatibey'e uzanan mahallenin konut, ticaret ve turizm olmak üzere beş parsele ayrıldığını belirterek "Başka bir ülkede olsa şehir halkının içinde serbestçe özgürce soluklanabileceği bir mekana dönüştürülebilecek mahalle, şimdi örneklerini başka projelerde bol bol ve yıkıcı biçimde gördüğümüz az sayıdaki bir grup şirkete gelir paylaşımı karşılığında verilecek. Bakan ve bürokratlar bugüne dek Saraçoğlu'nun tarihsel dokusu ve tescilli yapılarına zarar verilmeyeceğini söylemiş olsalar da bu sözün tutulacağı kuşkulu" vurgusu yaptı.

Çiğdem Toker'in "Saraçoğlu rantı" başlığıyla (23 Kasım 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz