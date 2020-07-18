Cumhuriyetin ilk milli eğitim bakanlarından Mustafa Necati'nin adı evine geri dönüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Cumhuriyetin ilk Milli Eğitim Bakanlarından https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yanlistan-donuldu-mustafa-necatinin-adi-evine-geri-donuyor-1752247e, şeriat çağrıları yapan Nuri Pakdil’in adının verilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la görüştüğünü söyledi.

Cumhuriyet tarihinin ilk Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati’ye ait tarihi Kültür Evi’ne, “Yaşasın şeriat” sloganı atan ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “Firavun” diyen Nuri Pakdil’in adı verilmişti.

Durum pek çok sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti tarafından tepki toplarken, konuya ilişkin eylemler yapılmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Mustafa Necati Evi’ne ilişkin Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'a konuştu. Kaya, “Değiştirme kararını tekrar görüşeceklerini ve bunu düzelteceklerini söyledi” dedi. Kaya ayrıca, Mustafa Necati’nin adının yaşatılması için CHP’li belediyelere yazı gönderildiğini ve bu isimle kültür evleri açılacağını belirtti.