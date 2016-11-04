Cumhuriyet'in gözaltındaki yazar ve yöneticileriyle 4 gün sonra ilk görüşme

Cumhuriyet gazetesi avukatları, bu gece saatlerinde Vatan Caddesi’nde bulunan Emniyet Müdürlüğü’ne giderek yönetici ve yazarlarla dört gün sonra ilk görüşmelerini yaptılar.

Yazar ve yöneticilerin bugün ifadelerinin alınması bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Murat İnam’ın yürüttüğü 'PKK/KCK ve FETÖ/ PYD' soruşturması kapsamında, 668 No’lu KHK gerekçe gösterilerek 5 gün boyunca avukat görüşü kısıtlanmıştı. Avukatlar, yakalama, arama, gözaltı ve avukat görüş yasağına 1 Kasım günü itiraz etti.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği 2 Kasım’da avukatların talebini reddetti. Mahkemenin kararı, avukat görüş yasağını 24 saatle sınırlandıran 29 Ekim tarihli, 676 sayılı KHK’yi boşa çıkarmış oldu. İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin ret kararı postaya verildiği için bugüne kadar avukatlara tebliğ edilmedi. Öte yandan, Hikmet Çetinkaya’nın avukatı Burak Oder de ayrı bir başvuru yapmış, kısıtlamaya itiraz etmişti. Oder’e karar elden tebliğ edildi. Hâkimlik, o kararda, ‘24 saati’ zorunlu tutan 676 sayılı KHK’nin 3. maddesinin, OHAL sonrası için çıkarıldığını savunmuştu.

Kimler gözaltında?

Soruşturma kapsamında gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, gazetenin yazarlarından Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Kadri Gürsel ve Güray Öz ile çizer Musa Kart, Cumhuriyet Kitap eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Utku, Önder Çelik, Bülent Yener, Eser Sevinç gözaltına alınmıştı. Gazetenin yurt dışında bulunan eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında yakalama kararı var.

Ne olmuştu?

Adını Atatürk'ün koyduğu Türkiye'nin en eski ulusal gazetesi olan Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik "FETÖ ve PKK adına suç işledikleri" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Gazetenin 13 yazar ve yöneticisi gözaltına alınmış, Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ağustos ayında "tüzel kişiye" açılmış bir soruşturma olduğunu görüşünü savunmuştu.

Savcı, 'FETÖ'den yargılanıyor

Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik "FETÖ ve PKK adına suç işledikleri" iddiasıyla başlatılan soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam, 'FETÖ üyeliği' ve 'suç uydurmaktan' yargılandığı ortaya çıkmıştı.

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Cumhuriyet operasyonunu yapan Savcı Murat İnam’ın “Selam Tevhid soruşturmasında kumpas" iddiasına yönelik davada 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla yargılandığını ortaya çıkarmıştı. Pehlivan'ın, daha sonra bu haber için İstanbul Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe’ye ifade vereceği öne sürülmüştü.

Bakan, "Soruşturma yok" dedi, savcılık "takipsizlik" verdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Pehlivan hakkında herhangi bir soruşturma yürütülmediğinin kendisine iletildiğini söylerken, bu ifadeden kısa bir zaman sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Pehlivan hakkında takipsizlik kararı verdiğini açıklamıştı.

Can Dündar, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüşecek

Almanya'dan hakkında yakalama kararı çıkarılan Can Dündar'ın, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile görüşeceği belirtilmişti.

Dündar, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e seslenerek Türkiye'de baskıya uğrayan muhalif gazetecilere destek vermesini istemişti. Merkel, bunun üzerine yaptığı bir açıklamada Türkiye'deki gelişmeleri 'yüksek seviyede alarm verici' diye nitelendirerek, Türkiye'deki gazetecilere dayanışma mesajı vermişti.