Cumhuriyet'in Dijital Medya Koordinatörü Bülent Mumay da istifa etti

Cumhuriyet gazetesinin Dijital Medya Koordinatörü Bülent Mumay gazetedeki vakıf yönetimi değişikliği ardından istifa etti.

Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticilerinin hapsedildiği davada iddia makamının tanıklarından olan Alev Coşkun’un, cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirilmişti. Gazetenin yayın kurulunda da değişiklikler olmuştu.

Mumay Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Basının sarayı Cumhuriyet’e gelmişken, 6 ay sonra kendini Saray’ın Cumhuriyeti’nde bulmak fena şeymiş. Murat Sabuncu’nun davetiyle katıldığım serüven 'vaktiyle bir ihtimaldi ve çok güzeldi.' Az önce istifamı verdim ben de" diye yazdı.

Uzun yıllar Hürriyet'in internet sitesini yöneten Bülent Mumay, yaklaşık 6 ay önce Cumhuriyet'e transfer olmuştu. Mumay, gazetede Dijital Medya Koordinatörü olarak görev yapıyordu.

Bülent Mumay kimdir?

Gazeteciliğe 1996'da Hürriyet'te başlayan Bülent Mumay, 2005'e kadar düzeltmenlik, haber trafiğini yönlendirme ve politika sayfaları editörlüğü görevlerinde bulundu. Bu dönemde iki yıl ntvmsnbc haber portalında gündem editörlüğü yaptı.

2005 ve 2010 yılları arasında Hürriyet gazetesinin Avrupa ve ABD baskılarının yayın yönetmenliğini üstlendi. 2010 ve 2012 yılları arasında Radikal gazetesinin yenilenmesi sürecinde yayın koordinatörlüğü yaptı.

2011'de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 51'incisini düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde Radikal gazetesinin 30 Kasım 2010 tarihli sayfasıyla Birinci Sayfa Düzeni Ödülü’ne layık görüldü.

İnternet gazeteciliği üzerine yüksek lisansı bulunan Mumay, İcra Kurulu üyeliği yaptığı Hürriyet Grubu'nda dijital dönüşümü yürüten ekipte yer almıştı.

Gazeteci-yazar Bülent Mumay, Gezi Parkı protestoları dönemindeki insan hakları odaklı yayıncılığı nedeniyle Uluslararası Basin Enstitüsü IPI'nin SEEMO İnsan Hakları Ödülü'nü almıştı. Mumay, Yayın Koordinatörü olarak görev yaptığı Radikal gazetesinin yenilenmesi sürecinde de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin En iyi Birinci Sayfa ödülüne layık görülmüştü. 2014'te de İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından Yılın Genç Lideri olarak seçilmişti.

Bilgi Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi'nde yeni medya üzerine dersler veren Mumay, son olarak BirGün gazetesinde köse yazıyordu. Mumay, yaklaşık iki yıldır da Almanya'nın en saygın gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung ve WDR'nin Sansürsüz Türkiye portalinde düzenli köse yazarlığı yapıyor. 2014 yılından bu yana da dünyanın en büyük medya örgütlerinden INMA'nin Avrupa direktörler kurulunda Türkiye'yi temsil ediyor.