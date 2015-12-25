Cumhuriyet'in Bilim ve Teknoloji dergisi kapanıyor

Cumhuriyet gazetesi, cuma günleri gazeteyle birlikte verilen Cumhuriyet Bilim ve Teknik dergisini kapattı. Dergi, bu Cuma 1501'inci sayısıyla okuruyla son kez buluşacak.

Radikal'de yer alan habere göre, Cumhuriyet gazetesi yönetimi bugün önemli bir karara daha imza attı. Bugün çalışanlara da bildirilen bir kararla, yönetim Cumhuriyet Bilim ve Teknik dergisini kapattı. Bu Cuma son sayı çıkacak…

Orhan Bursalı yönetiminde haftalık yayımlanan Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi (CBT), her cuma Cumhuriyet Gazetesi'nin eki olarak ücretsiz veriliyordu. Gazete yönetiminin kararını Orhan Bursalı Twitter hesabından duyurdu.