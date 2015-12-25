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Bilim / Teknoloji

Cumhuriyet'in Bilim ve Teknoloji dergisi kapanıyor

Bilim ve Teknoloji dergisi, yarınki son sayıyla okuyucuya veda edecek

25 Aralık 2015 21:41

Cumhuriyet gazetesi, cuma günleri gazeteyle birlikte verilen Cumhuriyet Bilim ve Teknik dergisini kapattı. Dergi, bu Cuma 1501'inci sayısıyla okuruyla son kez buluşacak.

Radikal'de yer alan habere göre, Cumhuriyet gazetesi yönetimi bugün önemli bir karara daha imza attı. Bugün çalışanlara da bildirilen bir kararla, yönetim Cumhuriyet Bilim ve Teknik dergisini kapattı. Bu Cuma son sayı çıkacak…

Orhan Bursalı yönetiminde haftalık yayımlanan Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi (CBT), her cuma Cumhuriyet Gazetesi'nin eki olarak ücretsiz veriliyordu. Gazete yönetiminin kararını Orhan Bursalı Twitter hesabından duyurdu.

 

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