Cumhuriyet'in Ankara Temsilcisi Erdem Gül oldu

Utku Çakırözer'in Genel Yayın Yönetmeni olmasıyla boşalan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği görevine Erdem Gül getirildi.

Erdem Gül kimdir?

1967 Giresun doğumlu. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun olduktan sonra her gazeteci gibi belli bir süre stajyerlik yaptı. 1992 yılında ANKA Ajansı’nda profesyonel gazetecilik yaşamı başladı. 1994 yılında İstanbul ve Ankara Belediyelerini kazanan Erbakan liderliğindeki Milli Görüş’ün yükselişiyle RP’yi aktif olarak izledi. Daha sonra RP’nin iktidara geliş süreciyle beraber başbakanlık ve parlamento muhabiri olarak görev yaptı. RP ve FP dönemlerinin sona ermesinin ardından Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AKP’yi izledi.

Daha sonra Taraf Gazetesi'nde yine siyasal İslam ve AKP ile ilgili haberlere imza attı. 2010 yılında Cumhuriyet’te AKP ve parlamento muhabiri olarak göreve başladı. 2013 yılında Cumhuriyet Ankara Bürosu'nda Haber Müdürü oldu.