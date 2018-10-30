Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümü Almanya Ettlingen'de kutlandı

Mümin Karaca / Ettlingen, 30 Ekim (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 95’inci yıldönümü, Almanya’nın Ettlingen kentinde Karlsruhe Başkosolosu Nevzat Arslan\'ın ev sahipliğinde Ettlingen Sarayı’nda verilen resepsiyonla büyük bir çoşkuyla kutlandı.

Kutlamaya kalabalık davetlilerin arasında, Federal Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Dr. Peter Frank, Dr. Stefan Freuding, Karlsruhe Emniyet Müdürü Yardımcısı Jochim Pfirrmanm, Ettlingen Belediye Başkanı Thomas Fedrow, Karlsruhe Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Albert Käuflein, Baden Eyalet Müzesi Müdürü Dr. Eckart Köhne, İHK (Ticaret Odası) Başkanı Udo Götschel ve çok sayıda Türk ve Alman davetli yer aldı. Resepsiyona Pforzheim Klasik Türk Müzüği Topluluğu İstiklal Marşı ve Alman milli marşının çalması ile başlandı.

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Karlsruhe Başkonsolosu Nevzat Arslan, şöyle konuştu:

“Almanya’daki Türkler ve Türk kökenliler olarak sizler büyük bir çeşitliliği yansıtıyorsunuz. Bu çeşitliliği bir zenginlik olarak gördüğümüzü, bizleri birleştiren ortak paydaları asla unutmamız gerektiğini çeşitli vesilelerle ifade ediyorum. 95 yıl önce Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bugün her açıdan güçlü bir devlet konumundadır.” (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’nın Cumhuriyet bayramı mesajının okunması

Başkonsolos Nevzat Arslan’ın konuşması

Pforzheim Klasik Türk Müzüği Topluluğu İstiklal Marşı ve Alman milli marşının çalınması