Cumhuriyetin 95. Yılı Londra'da kutlandı

Faruk Zabcı - Celal Sönmez / Londra, 30 Ekim (DHA) - Cumhuriyetin 95. kuruluş yıldönümü Londra Büyükelçiliği tarafindan verilen bir resepsiyon ile kutlandı.

Büyükelçi Ümit Yalçın, Cumhuriyetin kuruluş yıldönümüne ilişkin yaptığı konuşmada, “Bugün içinden geçtiğimiz dönemde de Cumhuriyetimizin yaşatılması ve çok daha çağdaç, çok daha güçlü ve çok daha kalkınmış bir ülke olarak ilerlemesi için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz” dedi.

Büyükelçi Ümit Yalçın tarafından okunan, Cumhuriyet Bayramı mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan’ın mesajı ise şöyle:,

“Cumhuriyetimizin 95. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum.

“Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve oradan genç Türkiye Cumhuriyeti’ne devreden tarihi süreklilik içinde süren büyük yolculuğumuzu 2023 hedeflerimizle taçlandıracak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da bir üst seviyeye çıkartacağız.

“Bugün 95’nci yıldönümüne vasıl olduğumuz Türkiye Cumhurtiyeti’ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.”

Büyükelçilik residansında verilen resepsiyonda Büyükelçi Ümit Yalçın ve eşi Gül Yalçın, Elçi müsteşar Cem Işık eşi Selva Işık, Silahlı kuvvetler Ataşesi Albay İsmail Candan Aşci ve eşi davetlileri karşıladılar

Davetliler arasında, Birleşik Kralık Savunma Bakanlığı, Güvenlik den sorumlu bakan Ben Wallace ve Egitim Bakanı Lord Agnew de hazır bulundular.

Cumhuriyet Bayrami resepsiyonuna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuveyt,Yunanistan, Afganistan, Kazakistan, Fas, Ürdün, Moldova, İtalya, Slovenya, Gürcistan ve Finlandiya büyükelçileri ile çok sayıda üst düzey diplomatlar, ve ayrıca TC. Başkonsolosu Cinar Ergin ve Nato’da görevli Türk askeri görevliler ile çeşitli sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri katıldılar. (Fotoğraflı)



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