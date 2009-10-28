Cumhuriyetin 86. yılında 86 yerli eser

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı, Cumhuriyetin 86. yılını Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde düzenlediği "86/86 Cumhuriyet" isimli sergi ile kutluyor.86 Türk sanatçının eserlerinin biraraya geldiği galerinin açılışı dün akşam yapıldı. Açılışa Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, İBB Kültür A.Ş. Müdürü Nevzat Bayhan ile birçok sanatçı ve sanatsever katıldı.İBB Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanı Numan Güzey, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın, insanoğlunun kafa, gönül ve ruh bütünlüğü adına verdiği eserlerin tümüne verilen ortak isim olduğunu söyledi. Bundan 40-50 yıl kadar önce İstanbul'un suyunun sağlandığı ''maksem'' adıyla anılan mekanı sanat galerisine dönüştürdüklerini ifade eden Güzey, her gün önünden 2.5 milyon insanın geçtiği böylesine görkemli bir mekanda ''86/86 Cumhuriyet Sergisi''ni açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Resim, heykel, fotoğraf, seramik, enstalasyon ve video-art eserlerinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Beste Gürsu yapıyor.Türk plastik sanatlarını ve sanatçılarını belgesel niteliğinde gelecek yıllara aktarmak hedefiyle oluşturulan galeri 28 Kasım'a kadar gezilebilecek.