Cumhuriyeti işaret diliyle kutladılar

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesinde Cumhuriyet’in 95\'inci yıl dönümü Buca Belediyesi’nin işaret dili kursiyerleri tarafından da kutlandı. Kursiyerler, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün \"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır\" sözünü, işaret diliyle anlattı.

Buca Belediyesi’nin Buca Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirdiği, ailesi ve çevresindeki işitme engelli bireylerle daha iyi iletişim kurmak isteyen vatandaşların ve öğretmen adaylarının yoğun ilgi gösterdiği işaret dili kursu 2,5 ay sürecek. İşaret dili eğitimlerine başlayan kursiyerler, kendilerine özgürce yaşam ve eğitim şansı veren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarını sunmak, kurduğu Cumhuriyet’e bağlılıklarını anlatmak için anlamlı bir çalışma ortaya koydu. Eğitimlerinin ilk haftasında harfleri öğrendikten sonra harekete geçip, sıkı çalışan kursiyerler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel çalışma hazırladı. 17 Bucalı kursiyer, Mustafa Kemal Atatürk’ün \"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır\" sözünü işaret diliyle aktardı.



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