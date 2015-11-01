Cumhuriyet'e saldırı planlayan canlı bombalardan biri Ankara katliamı şüphelisinin kardeşi çıktı!

Gaziantep’te üzerlerinde Cumhuriyet gazetesinin adresi çıkan ve Cumhuriyet’in Ankara Bürosu’na yönelik canlı bomba eylemi planladığı belirtilen iki zanlıdan birinin, 102 kişinin öldüğü Ankara katliamı soruşturması kapsamında aranan ve IŞİD’in hücre evinde parmak izi çıkan bir şüphelinin kardeşi olduğu ortaya çıktı. Her iki olayın şüphelilerinin aynı hücre evinde kaldıkları belirtildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Gaziantep’te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bombalı saldırı olacağı bilgisi üzerine 2 şüphelinin bulunduğu 21 FN 027 plakalı aracı takibe aldı. Polislerin peşinde olduğunu fark eden şüpheliler, otomobili Gazi Muhtar Paşa Bulvarı’nda durdurdu. Araçtan inen şüpheliler, arkalarında bulunan sivil polis aracına el bombası attı. El bombası patlamadı, yaya olarak kaçan şüpheliler ise kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada iki intihar yeleği, çok sayıda patlayıcı ve el bombası bulundu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler sorguya alındı. Emniyet kaynakları, iki IŞİD’liden birinin üzerinden Cumhuriyet Gazetesinin Ankara Bürosu’nun adresi çıkmasını, gazeteye dönük eylem hazırlığı olarak değerlendirdi. Canlı bomba yeleklerinin de bu eylemde kullanılacağı öne sürüldü.

Ankara bağlantısı

Soruşturmayı derinleştiren polis, zanlıların Ankara katliamı ile bağlantısını tespit etti. Alınan bilgiye göre, iki kişiden birinin, Ankara katliamı soruşturmasında IŞİD’in “Antep emiri” ile birlikte yokluklarında tutuklama kararı verilen 9 kişi arasında yer alan Mehmet Kadir Cebeal’ın kardeşi olduğu öğrenildi. Mehmet Kadir Cebeal’in de Gaziantep’te basılan IŞİD’in bir hücre evinde parmak izinin çıktığı belirtildi. Polis, şüphelilere Ankara’da yardım eden biri olup olmadığını da araştırıyor.

Muhalifler hedefte

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre de terör örgütü IŞİD muhalif sol grupları hedefinine koydu. Kaynaklar, uyuyan hücrelerin, muhalif gruplara yönelik eylem yapabileceği uyarısında bulunuldu.