'Cumhuriyete husumeti bitireceğim'

CHP lideri Baykal, travma yaşayan muhafazakâr kesimle ilişkiye geçtiğini belirterek, "Onların hayal kırıklıklarını tamir edeceğim. Amacım muhafazakâr kesimle cumhuriyeti buluşturmak” dedi



CHP lideri, muhafazakâr kesimle cumhuriyeti buluşturma arayışını Akşam gazetesine anlattı. Baykal, soruları şöyle yanıtladı:



Çarşaf açılımının kendisi kadar zamanlaması da çok tartışıldı. Seçim yatırımı eleştirilerine ne diyorsunuz?



Yepyeni bir döneme girdik, toplumun da ezberi bozuluyor. AKP ile ilgili yolsuzluk haberleri bugüne kadar bu partiyi destekleyen muhafazakâr kesimde büyük üzüntüler yarattı. Daha da önemlisi yardım amacıyla fitre, zekât toplayanların bu paraları siyasi amaçla kullanmaları nedeniyle bütün samimi insanların kalbi kırıldı, aldatıldılar, o nedenle çok üzgünler. Asıl travma budur kardeşim. Şimdi ben böyle bir zamanda bu insanlarla ilişkiye geçiyorum kılık kıyafetleri nedeniyle onlara bir fatura çıkarmadan. Onlara sahip çıkıyorum, bunun tam zamanıdır. Bu insanlara ulaşacağız. Onların hayal kırıklıklarını cumhuriyeti kuran parti tamir edecek.





Çarşaf açılımıyla ne yapmaya çalışıyorsunuz?



Bu olay bir siyasi gösteri değil, seçim duygusuyla yapılmış hiç değil. Buradaki tamamen ahlaki ve insani bir tavırdır. Bu defa yaşadığımız ve yeni olan şey geniş bir desteğin bize verilmesidir. Muhafazakâr insanlarımızın, Anadolu insanlarının bize gelmeye başlamasıdır. Yoksa biz uzun zamandır bu duyguları ve düşünceleri taşıyorduk da farklı bir noktaya gelmiş değiliz. Sen yıllardır biliyorsun, tamamen bilinçli bir şekilde bu politikamızı ve yaklaşımımızı sürdürüyoruz.





Daha önceleri türbana yönelik yaklaşımınız, Cumhurbaşkanlığı’na yönelik boykotunuz düşünüldüğünde, son açılım birçok kesimde şok etkisi yarattı ama...



Abdullah Gül’ün neden Cumhurbaşkanı olmaması gerektiği konusunda 37 gerekçe saydım, 1 tanesi bile kılık kıyafetle ilgili değil. Gül’ün Cumhurbaşkanlığı’na karşı mücadele verirken hiçbir zaman eş meselesini gündeme getirmedim.



Çarşaf açılım ne kazandıracak, yararı ne? Ne hesaplıyorsunuz?



Kutuplaşmayı, çatışmayı, kamplaşmayı ortadan kaldırması doğrultusunda katkı getirecek, oy vermeyebilirler ama insanlarımızı rahatlatacak. Cumhuriyete yönelik husumeti ortadan kaldıracak. Bunların oy kazandırmasına yönelik hiçbir beklentim yok. Siyasette bu tür adımlar hemen oya da dönmez ama ben o insanlara karşı onlarla cumhuriyet arasındaki ilişkiye yönelik uzunca bir zamandır üzüntü duyuyorum. Bunlar toplumumuzun iyi insanları. Kılık kıyafetleri nedeniyle suçlamaya hakkımız yok. Hem cumhuriyet hem demokrasi temel hesabımız bu. Ben cumhuriyeti, ne Tayyip Erdoğan’a ne de AKP’ye emanet ediyorum. Cumhuriyetin güvencesi milletin kendisidir.



Tek parti zihniyeti çıkışınız da çok tartışıldı.



Atatürk’ün temel hedefi özgür birey ve kendine güvenen insanı oluşturmaktı, biz bunun peşindeyiz. İnsanımızla devletimiz arasındaki dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Atatürk’ün kendisi tek parti zihniyetinin lideri değildi, belki birileri Atatürk vizyonunun gerisinde kalmıştır, o zaman da bu zaman da. Biz şimdi hem cumhuriyetin kazanımlarını hem de insanımızın olabildiğince geniş biçimde özgürlüklerinden faydalanmasını hedefliyoruz. Muhafazakâr kesimleri cumhuriyet ile buluşturmak, insanımızı devletle kaynaştırmak arayışındayız. Örtülü insanlarımız da yaşayarak öğreniyorlar ki kendileri din istismarının konusu yapılıyor. Onlara kılık kıyafetleriyle ilgili hiçbir fatura çıkarmadan cumhuriyeti kuran partiyle kucaklaşabileceklerini gösteriyoruz. Bu Türkiye’nin entegrasyonuna katkıdır. Tarihsel olarak cumhuriyete karşı konumlandırılmış kesimleri devletimizle kaynaştırmak peşindeyiz. Muhafazakâr kesimlere cumhuriyet sizin hasmınız değil, siz de cumhuriyetin hasmı değilsiniz diyorum.



Sizin yaklaşımlarınıza reddi miras yorumları yapılıyor.



Ne demek reddi miras? Bunu söyleyenler abuk sabuk laf ediyorlar. Her dönemin kendine özgü koşulları vardır. O dönemin koşulları içinde tek parti zihniyeti yok.



Türkiye’de türbanı CHP çözer söylemleri arttı, sorunu gerçekten siz mi çözeceksiniz?



Laik bir devlet düzenini toplumumuzun sahiplenmesi, temel mesele budur. Bunu başaracağız. Toplumsal sahiplenmeyi sağlayınca diğer bütün meseleler çözülür. Bugün iktidar partisi Anayasa Mahkemesi tarafından laiklik karşıtı eylemlerin odağı ilan edilmiş bir partidir. Şimdi biz, örtülü insanların da laiklik ile aralarında sorun olmadığını söylüyoruz.



Bu açılımı Türkiye için yaptınız, CHP’ye ne kazandıracak?



CHP’nin insanları peşin fikirlerle mahkûm etmeyen peşin fikirlerle dışlamayan bir siyaset anlayışının temsilcisi olduğunu gösteriyoruz. CHP’nin kendi ilkeleri olduğunu, ilkeleriyle ilgili kıskançlık içinde olduğunu ama bunlara saygı gösteren herkese kapılarını açtığını gösteriyoruz. CHP’nin demokratik bir anlayışı sahiplendiğini, halka ve topluma saygılı olduğunu, halkla ilişki kurmayı önemsediğini ispatlıyoruz. CHP’nin algılanmasında tepeden bakan değil, insanlara saygı gösteren yönünü ön plana çıkarıyoruz.

