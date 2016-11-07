"Cumhuriyet'e baskı Erdoğan'ın gazeteye şahsi düşmanlığı"

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire, "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasıyla aralarında Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 9 yazar ve yöneticisi tutuklanan Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada "RSF olarak yanındayız. Cumhuriyet gazetesine yönelik baskı Erdoğan’ın bu gazeteye olan şahsi düşmanlığıdır. Türkiye’de halkın haber alma hakkı katlediliyor. Bu kabul edilemez” dedi.

Cumhuriyet'te Süleyman Tosunoğlu'nun imzasıyla yayımlanan (7 Kasım 2016) haber şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetinin kendilerinden yana olmayan medyayı hedef aldığını, susturmaya çalıştığını, bütün medyayı kendilerine bağlamak istediklerini söyleyen Deloire şu görüşlerini dile getirdi:

Şiddetle kınıyoruz

“Biz RSF olarak Cumhuriyet gazetesine yapılan bu hukuksuz baskı ve saldırıları ABD, AB’de de olmak üzere dünyanın pek çok ülke parlamentolarında dile getiriyoruz, Türkiye’de basına yapılan baskıları şiddetle kınıyoruz. Cumhuriyet gazetesine yapılan bu saldırıları yakından takip ediyoruz.”

Türkiye’de medyaya karşı artan baskı ve sindirme politikalarının son olarak Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarları, çizerine yönelik operasyonlara uzandığına işaret eden Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire, “Bu yaşananlar ülkedeki baskı rejiminin açık bir göstergesidir. Bu gelişmeler, kesin bir delil göstermeksizin gerçekleşen bu baskıları yaptıran Erdoğan’ın neden korkuyor sorusunu sormamıza neden oluyor” ifadelerini kullandı.

"Basın düşmanı"

“Bu ay RSF’nin genel toplantısı sonrasında dünya basın düşmanları arasına ne yazık ki, demokratik bir rejimde iktidara gelen Erdoğan’ı ekledik. Çünkü yarı askeri, baskı rejimleri ile yönetilen ülkelerde bile basına bu denli baskı uygulanmıyor” diyen Deloire, gazetemize yönelik hukuksuz saldırıları dünyanın bütün ülkelerinde kınayarak mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

"Teslim alamayacaklar"

“Türkiye’de de RSF temsilcilmiz olayları yakından takip ediyor. RSF olarak Cumhuriyet’teki arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz. Gazetenizi teslim alamayacaklar” mesajını verdi.

RSF olarak AKP’ye yakın olan gazetecilerin haklarını da yıllarca aradıklarını söyleyen Deloire şöyle devam etti: “Askeri baskıcı rejimlerin ifade ve basın özgürlüğüne yönelik tutumlarını her zaman sert ifadelerle eleştiren Erdoğan ne yazık ki şu an kendisi askerlerden daha fazla biçimde basına düşmanca tavır alıyor. Basını susturuyor. RSF, Erdoğan ve Türkiye’nin düşmanı değildir. Türkiye halkı bu baskıyı hak etmiyor.”

BIHR: Erdoğan'ın yanında olmuştuk

RSF’nin Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri sorumlusu olan Johann Bihr ise “Biz RSF olarak Erdoğan’ın demokratik basına yönelik açıklamaları savunduğu yıllarda yanında olmuştuk. Erdoğan yıllar önce Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün olmadığından yakındığı zaman onun yanında durduk” dedi.