Cumhuriyet gazetesine astroloji yakışır mı?

Magazin haberleri yayımlamayan ve "renkli" sayfaların sınırlı olmasına dair eleştirileri yönetimin "fikir gazetesi" olmakla da yanıtladığı Cumhuriyet'in okurları, gazetenin internet sayfasında yer alan "Astroloji" bölümünü tartışıyor. Sitede Aylin Sungur'un hazırladığı köşeye ilişkin olarak gazetenin Okur Temsilcisi Güray Öz'ün paylaştığı yorumlar arasında "Astroloji size yakışmaz" diyerek Cumhuriyet'in açılımına karşı çıkan da var, "Bal gibi de yakışır... İnsanlar günlük streslerinin arasında eğlencelik işler de arıyor; bakıyor... Cumhuriyet’i tabulaştırmayı da anlamıyorum" diyerek yayını savunan da.

2 Eyül 2013 tarihli köşesinde Öz, Ömür Akyüz adlı bir Cumhuriyet okurunun "Astroloji size yakışmaz" başlıklı şu mesajını köşesine taşıdı: "Sayın Öz, geçenlerde size Cumhuriyet Portal’daki CBT-Astroloji tutarsızlığını hatırlatmıştım; gazetede değindiniz ama portal hâlâ öyle. Aslında astrolojinin Cumhuriyet’te yeri yok, olamaz!"

'Cumhuriyet’i tabulaştırmayı anlamıyorum'

Öz, bugünkü (9 Eylül 2013) köşesinde de "Astroloji" bölümünü savunan okur Yakup Karbuz'un yazdıklarına yer verdi. Karbuz'un notu şöyle:

"Ben internet sitesini açtığımda astroloji bölümüne bakıyorum. Bunda kafayı takacak ne var anlamış değilim. Nedir; Cumhuriyet’e astroloji yakışmazmış... Bal gibi de yakışır... insanlar günlük streslerinin arasında eğlencelik işler de arıyor; bakıyor... Cumhuriyet’i tabulaştırmayı da anlamıyorum. Tamam, gazetenin ilkeli ve de dik bir duruşunun olması önemli ama Cumhuriyet de son çözümlemede günlük bir gazete değil midir? Gazetede haber de olacak, yorum da, eğlencelik yazılar da, röportajlar da, düzeyli magazin bile..." diyerek tepkisini dile getirdi.

İşte Cumhuriyet'in internet sitesinde tartışmalara neden olan "Astroloji" sekmesi: