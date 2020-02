Cumhuriyet'e 5 yeni yazar

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, gazeteye 20 yeni yazarın katılacağını duyurdu. Küçükkaya her hafta 5 yazarın ilan edileceğini söyleyerek " Özdemir İnce, Yazgülü Aldoğan, Adnan Binyazar, Deniz Yıldırım ve Zafer Arapkirli isimlerini açıkladı.

Eski kurul üyelerinden Alev Coşkun’un yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirildi. Gazetenin yayın kurulunda da değişiklikler oldu. Birçok istifanın yaşandığı gazetede yeni yazarların kadroya katılacağı bildirildi.

Küçükkaya bugünkü yazısında yeni yazarlara ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

Okurlarımızın gazetemize gösterdiği ilginin farkındayız. Her geçen gün tirajımız hareketleniyor. Cumhuriyet ailesine katılacak yeni yazarlarımızı bugünden itibaren duyurmaya başlıyoruz. Çok güçlüyüz, onların kalemleriyle daha da güçleneceğiz. Eylül ayında her hafta 5 yeni yazarımız aramıza katılacak. Her pazartesi yazarlarımızı okurlarımıza duyuracağız...

Bugünkü Cumhuriyet’in birinci sayfasının manşetinde beş yazarımızın Cumhuriyet ailesine katılmasını okurlarımızla paylaşıyoruz. Özdemir İnce, Yazgülü Aldoğan, Adnan Binyazar, Deniz Yıldırım ve Zafer Arapkirli bu hafta ilk yazılarıyla gazetemizin gerçek sahibi okurlarımıza “merhaba” diyecekler...

Özdemir İnce ilk yazısıyla yarın Cumhuriyet okuruyla buluşacak. Özdemir Ağabey’in okurlarımıza “merhaba”sı nasıl olacak, ben de sizler gibi ilk yazısını büyük bir merakla bekliyorum. Kültür dünyamızın önemli isimlerinden Adnan Binyazar ufkumuzu açacak. Binyazar’ın kaleminden kültür dünyasına keyifli yolculuklar yapacağız. Zafer Arapkirli ve Deniz Yıldırım siyasetten dış dünyaya geniş bir yelpazedeki yazılarıyla okurlarımızla buluşuyor.

Ve Yazgülü Aldoğan... Yıllar önce daha Babıâli’de iken İlhan Selçuk, Yazgülü Aldoğan’la buluşup gazetemize davet etmişti. Ama o dönem Aldoğan’dan ve İlhan Abi’den kaynaklanmayan nedenlerle okurla bu buluşma gerçekleşmemişti. Şimdi o da artık Cumhuriyet ailesine katılıyor.