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BBC Türkçe

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi Sözcüsü adayı belli oldu

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Ryan'ı yeni yasama döneminde de bu göreve aday göstermeye karar verdi

16 Kasım 2016 02:00

ABD'de başkanlık seçiminin ardından Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Ryan'ı yeni yasama döneminde de bu göreve aday göstermeye karar verdi.

Ocak ayında yapılacak seçimde Cumhuriyetçilerin tek adayının Ryan olması bekleniyor. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun Cumhuriyetçilerde olması nedeniyle Ryan'ın bu göreve seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

46 yaşındaki Paul Ryan, kararın açıklanmasının ardından yazdığı tweette "Temsilciler Meclisi Sözcülüğü'ne aday gösterilmek çok büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

8 Kasım'daki seçimde Cumhuriyetçiler hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluklarını korumayı başarmıştı.

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