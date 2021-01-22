Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri McConnell, Trump'a azil duruşmalarına hazırlanması için daha fazla zaman verilmesini istedi

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Senato'da azınlık partisi konumunda olan Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell, eski Başkan Donald Trump'ın "davayı incelemesine zaman tanımak" için Senato'daki azil süreci duruşmalarının bir hafta veya daha uzun süre ertelenmesini teklif etti.

Temsilciler Meclisi geçen hafta Trump'ın 6 Ocak Kongre binası saldırısını teşvik etmekle suçlanması yönünde oy kullanmıştı. Demokratlar azil sürecinin hızlı ilerlemesi için duruşmaların seri bir şekilde başlamasını istiyordu.

McConnell, Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı bir telefon konuşmasında Trump'a hazırlanması ve bir savunma ekibi kurması için duruşmaların biraz gecikmesinin prosedüre daha uygun olacağını söyledi.

Sürecin ne zaman başlayacağını Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi belirleyecek. Davalar, Pelosi suçlama dosyasını Senato'ya gönderdikten sonra başlayacak. Pelosi'nin süreci bugün başlatabileceği konuşuluyor.

Senato'nun yeni Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, dava sürecini nasıl yönetecekleri konusunda McConnell ile görüşme halinde olduklarını belirtti.

Geçen haftalarda Trump'ın Kongre baskınını teşvik ettiğini söyleyen McConnell, azil oylamasında hangi yönde oy vereceğiyle ilgili bir açıklama yapmadı.