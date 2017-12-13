Cumhuriyetçilerin kalesinde Demokratlar zafer kazandı

Alabama eyaletindeki Senato ara seçiminde Demokrat aday Doug Jones süpriz bir biçimde oyların yüzde 49,9'unu kazanırken, Cumhuriyetçi rakibi Roy Moore yüzde 48,4'te kaldı. Yaklaşık 1.3 milyon oy kullanılan seçimde, iki aday arasındaki oy farkı 21 bin olarak saptandı.

Bu durumda ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin Senato'daki sandalye sayısı 51'e düştü. Yüz üyeli ABD Senatosu'nda 49 sandalyeye ulaşan Demokratlar böylece Cumhuriyetçilerle aralarındaki farkı iki sandalyeye düşürdü ve 2018'de yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi büyük moral buldu.

25 yıl sonra bir ilk

Demokratların Alabama'daki zaferi ABD'de büyük sansasyon yarattı. Kasım 2016'daki başkanlık seçiminde Donald Trump bu eyalette oyların yüzde 62'sini alırken, rakibi Hillary Clinton yüzde 34'te kalmıştı. Alabama'daki seçim öncesi seçmenlere çağrıda bulunan Trump, Cumhuriyetçilerin Senato'daki kıl payı çoğunluğunu korumak için oylarını Moore'a vermelerini istemişti.

Demokratlar Alabama eyaletinden en son 25 yıl önce senatör çıkarmıştı. Alabama'daki ara seçim, senatör Jeff Sessions'ın, ABD Adalet Bakanı olması nedeniyle koltuğunu boşaltması üzerine yapılmıştı.

Cinsel taciz iddiaları ve ırkçılık suçlaması

Seçim kampanyaları sırasında birçok kadın genç kızlıklarında Moore'un cinsel tacizine uğradıklarını iddia etmişlerdi. Yetmiş yaşındaki eski yargıç Moore, Trump'ın desteğine rağmen Cumhuriyetçi Parti içinde tartışmalara yol açan cinsel taciz iddialarının yanı sıra "ırkçı" kabul edilen bazı görüşleri nedeniyle de eleştiriliyordu.

Jones'un seçimi kazandığının belli olmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Sıkı bir mücadeleyle kazanılmış zaferinden dolayı" Demokrat adayı kutladı ancak "Cumhuriyetçilerin en kısa kısa zamanda bu sandalyeyi yeniden ele geçirmek için ellerine geçen fırsatı değerlendireceklerini" de sözlerine ekledi.

DW/dpa/epd/AFP/Reuters, ÇA/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe