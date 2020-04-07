Cumhuriyetçilerin itirazı kabul edildi: Salgının merkezi ABD'nin Wisconsin eyaletinde halk, ön seçim için sandığa gidecek

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde Yüksek Mahkeme, yılan hikayesine dönen sürece son noktayı koyarak eyalet valisinin başkanlık ön seçimlerini erteleme hakkını elinden aldı. Küresel pandeminin merkezi haline gelen ABD'de Wisconsin sakinleri, partilerinin başkan adaylarını belirlemek için bugün oy verme merkezlerine gidecek.

Eyaletin Demokrat Valisi Tony Evers, Koronavirüs salgınının sebep olduğu sağlık tehditlerini gerekçe göstererek seçimlerin 9 Haziran'a ertelenmesi için harekete geçmişti. Ancak eyaletin Cumhuriyetçi Parti'si hızlıca harekete geçerek Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulundu.

Cumhuriyetçiler, Evers'in "seçimi erteleme gibi bir anayasal hakkı olmadığını" iddia etti.

Ayrı bir davada Demokratların uzaktan oylamanın önümüzdeki haftaya kadar uzatılması talebi de Cumhuriyetçilerin başvurusuyla engellendi. Posta yoluyla bugünden sonra gönderilen pusulalar sayıma katılamayacak.

Hukuk süreci, evde kalma emri ve toplanma yasağına rağmen bugün Wisconsin'deki seçmenlerin sandığa gideceği anlamına geliyor.

Wisconsin Seçim Kurulu'nun açıklamalarına göre rekor seviyede (1.3 milyon) insan uzaktan oylama başvurusunda bulundu, ancak sadece 725 bin kadarı pusulaları geri gönderdi.

ABD'de şu ana kadar 168 binden fazla vaka görüldü ve 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti.