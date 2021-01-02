Cumhuriyetçilerin desteğiyle Trump'ın savunma bütçesi vetosu geçersiz kılındı

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Senato'daki Cumhuriyetçiler, alışılmışın dışında bir sekilde partilerinden seçilmiş Donald Trump'a karşı bir adım atarak Başkan'ın savunma bütçesi vetosunu geçersiz kıldı.

Beyaz Saray'ı devretmesine 20 gün kala Senato, Trump'ın tüm itirazlarına rağmen 740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını büyük çoğunlukla onayladı.

Trump, NDAA'yı 23 Aralık'ta veto etmişti. Ancak Senato'nun üçte ikisinin tasarıya destek vermesiyle Trump'ın vetosu geçersiz kılındı. Tasarıya 81 senatör eveti 13 senatör de hayır oyu verdi.

Cumhuriyetçi senatörler, 4 yıllık başkanlığında ilk kez Trump'ın bir vetosunu geçersiz kılmak için adım attı.

740 milyar dolarlık NDAA, ABD ordusunun askeri programlarından yapacağı inşaatlara, jeopolitik tehlikelere nasıl karşılık vereceğinden yaptırımlara birçok konuda belirleyici rol oynuyor.

NDAA'de 'Türkiye'ye yaptırım' bölümü

Öte yandan tasarı, Türkiye'ye Rus yapımı hava savunma sistemleri S-400'lerin alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını zorunlu kılıyordu. NDAA'nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye'de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarının uygulanması talep ediliyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen haftalarda Türkiye'ye Rus yapımı hava savunma sistemi S-400 alımı nedeniyle özellikle Savunma Sanayii Başkanlığı'nı (SSB) hedef alan CAATSA yaptırımlarını duyurmuştu. CAATSA yaptırımları, bu duyurudan bağımsız olarak pakette de yer alıyordu.