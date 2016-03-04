Cumhuriyetçileri de Trump korkusu sardı



Başkanlık seçimi için aday belirleme yarışında Cumhuriyetçi aday adayları arasında yıldızı giderek parlayan sağcı popülist Donald Trump'ı ağır dille eleştiren eski Massachusetts valisi Mitt Romney, partilileri de uyararak, "Eğer biz Cumhuriyetçiler Donald Trump'ı aday olarak seçersek, güvenli ve umut vaadeden geleceğimize büyük zarar veririz" dedi.

Milyarder işadamı Trump'ı "zayıf karakterli" olarak tanımlayan Romney, iş dünyasındaki bazı başarısızlıklarını da örnek göstererek, "Ekonomik fikirleri ülkeyi uzun sürecek bir durgunluğa sürükleyecektir" diye konuştu.

Kozlarını TV'de paylaştılar

Öte yandan Fox News kanalında yayınlanan bir programda Cumhuriyetçi Parti'den diğer üç aday adayı ile kozlarını paylaşan Donald Trump, hakkındaki iddiaları yanıtladı. Aday adaylarından senatör Marco Rubio Trump'ın ekonomik açıdan başarılı olamayacağını ileri sürdü. Gayrimenkul zengini olarak bilinen Trump'ın işlettiği kumarhaneleri ve bazı ticari kuruluşları batırdığını ileri süren Rubio, rakibinin imajını sarsacak iddialar dile getirdi. Trump ise, "Siz hayatınız boyunca hiç kimseyi işe almadınız. Ben onbinlerce insana istihdam sağlıyorum" diye yanıt verdi.

Programa katılan aday adaylarından Ted Cruz ise Trump'ın daha önceki seçim kampanyalarında Demokratların aday adayı Hillary Clinton için 10 adet çek düzenlediğini ileri sürdü. Trump sözkonusu çekleri ticari amaçla düzenlediğini, seçim kampanyalarıyla ilgilerinin bulunmadığını ifade etti. Programa diğer aday adayı vali John Kasich de katıldı. Kasich, Cumhuriyetçi aday adaylarından en seviyeli olarak kendini gördüğünü söyledi.

Siyasi deneyimi çok olmayan Donald Trump uzun süre ciddiye alınmadı. Partisi de onun bu denli başarılı olacağını kestiremedi. Ancak Trump'ın 50 eyaletin 15'inde yapılan aday belirleme seçimlerini önde tamamlaması Cumhuriyetçi Parti'de dengeleri değiştirdi. Trump özellikle yabancı ve İslam karşıtı açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.