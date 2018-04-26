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Cumhuriyet'çilere ceza yağdığı sırada Erdoğan: Türkiye adalet alanında daha iyi bir döneme giriyor

"Yasamayı daha itibarlı, yargıyı da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz"

26 Nisan 2018 01:59

31 Ekim 2016'da "büyük gözaltı" operasyonuyla başlayan, tutuklamalarla devam eden ve ilk duruşması 24 Temmuz 2017'de yapılan Cumhuriyet gazetesi davasında dokuz ay sonra karar açıklandı. "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet'çilere ceza yağdı. Bu sırada Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye, her alanda olduğu gibi adalet konusunda da çok daha iyi bir döneme giriyor" dedi.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından tüm unsurlarıyla hayata geçecek olan yeni yönetim sistemimizle yürütmeyi daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu tarihi değişime birikimleriyle, yol göstermeleriyle, içtihatlarıyla destek olan yargı mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Türkiye her alanda olduğu gibi adalet konusunda da çok daha iyi bir döneme giriyor."

Kim, ne kadar hapis cezası aldı?

İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, kararı "Türk milleti adına" verdiğini ifade etti. Heyetin, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına verdiği cezalar şöyle:

- Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay: 7 yıl, 13 ay, 15 gün.

- Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, yazar Aydın Engin ve muhabir Ahmet Şık: 7 yıl 6 ay.

- Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Orhan Erinçve yazar Hikmet Çetinkaya: 6 yıl 3 ay.

- "Görevi kötüye kullanma" suçundan beraat eden Avukat Bülent Utku: 2 yıl 4 ay. 

- Yazarlar Önder Çelik, Hakan Kara,  Mustafa Kemal Güngör ile Okur Temsilcisi Güray Öz ve karikatürist Musa Kart: 3 yıl 9 ay.

- Muhasebe çalışanı Emre İper: 3 yıl 1 ay 15 gün.

- Eski Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı ve yazar Kadri Gürsel: 2 yıl 6 ay.

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