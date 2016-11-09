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BBC Türkçe

Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu korudu

Amerikan ABC, NBC ve CNN televizyonları, Cumhuriyetçilerin 450 üyeli Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu koruduğunu bildirdi. Cumhuriyetçilerin 246, Demokratların ise 186 sandalyesi bulunuyordu. Senato'da ise sonuç henüz belli değil.

09 Kasım 2016 08:20

Amerikan ABC, NBC ve CNN televizyonları, Cumhuriyetçilerin 450 üyeli Temsilciler Meclisi'nde çoğunluklarını koruduğunu bildirdi.

ABD'de 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi 4 yılda bir tamamen yenileniyor.

Bugünkü seçim öncesi Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin 246, Demokratların ise 186 sandalyesi bulunuyordu. Meclis'te 3 sandalye ise boştu.

Temsilciler Meclisi'nde çoğu yasanın kabulü için basit çoğunluk, yani 218 oy yetiyor.

Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesi için 30 sandalyeyi Cumhuriyetçilerden alması gerekiyordu.

ABD Başkanlık Seçimi'nde son durum

Amerikan Senatosu'da ise çoğunluğun hangi partide olacağı henüz netleşmedi.

100 sandalyeden oluşan Senato'da üyeler 6 yıllığına görev yapıyor. 2 yılda bir Senato'nun üçte birini yenileniyor.

Önemli yasaların onaylanması için Senato'da 60 oy gerekiyor.

Seçim öncesi Senato'da Cumhuriyetçilerin 54, Demokratların ise 44 sandalyesi bulunuyordu. İki senatör ise bağımsızdı.

Bugünkü seçimle yenilenecek 34 sandalyenin 24'ünde Cumhuriyetçi, 10'unda Demokrat senatörler oturuyordu.

ABD'nin yeni başkanı kim olursa olsun, istediği yasaları çıkarabilmek için Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa ihtiyacı olacak.

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