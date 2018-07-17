Cumhuriyetçi senatörden Trump'a tepki: Bir tiranı savunmayı seçti!

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen isimlerinden Senatör John McCain, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili görüşmenin ardından ağır eleştirilerde bulundu. Helsinki zirvesini ‘trajik bir hata’ olarak yorumlayan McCain, Başkan Trump’ın “Bir tiranı savunduğunu” iddia etti.

“Hafızalardaki en utanç verici performanslardan biri”

Senatör McCain iki devlet başkanın görüşmeden sonra yaptığı ortak basın toplantısını da tepki gösterdi. McCain, Trump’ın toplantıdaki performansı için “Bir Amerikalı başkan tarafından gerçekleştirilen hafızalardaki en utanç verici performanslarından biri.”dedi. McCain ayrıca Helsinki zirvesinin trajik bir hata olduğunu ifade ederek Trump’ı naif ve egoist olmakla suçladı.

McCain basına yaptığı açıklamada, “Başkan, özgür basının adil sorularına karşı bilinçli olarak bir tiranı savunmayı seçerken ve Putin’e propaganda ve yalanlarını dünyaya püskürtme platformunu sağlarken Trump ve Putin aynı sayfadan konuşuyormuş gibi görünüyordu.” ifadelerini kullandı.