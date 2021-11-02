Cumhuriyetçi senatör: Toksik masküliniteyle mücadele, erkekleri pornoya ve bilgisayar oyunlarına yönlendiriyor

ABD’de Cumhuriyetçi senatör Josh Hawley, toksik masküliniteyle mücadele çalışmalarının erkekleri pornografiye ve bilgisayar oyunlarına yönlendirdiği iddiasında bulundu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Ulusal Muhafazakârlık Konferansı’nda konuşan Missouri Senatörü Josh Hawley, erkekliğin“ saldırı altında olduğunu, geleneksel erkek rollerine geri dönülmesi gerektiğini savundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçisi olduğu bilinen Hawley, “Yıllarca erkeklere problemin kendileri olduğu söylendikten sonra, giderek daha çok erkeğin tembellik, pornografi ve video oyunlarına yönelmesine şaşırabilir miyiz?“ dedi.

Hawley, Sol erkeklerin düşüşünü kutlayabilir ancak ben onlara katılamam. Kimse katılmamalı. Sol, geleneksel maskülenliği ‘zehirli’ olarak tanımlamak istiyor“ dedi.