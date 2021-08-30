Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham: Başka bir 11 Eylül ihtimali çok yükseldi

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Cumhuriyetçi Parti'nin nüfuslu senatörlerinden Lindsey Graham, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte "yeni bir 11 Eylül saldırısı" ihtimalinin yükseldiğini iddia etti.

CBS'ten Ed O’Keefe'e konuşan Graham, ABD'nin çekilme sürecinin sonuna yaklaşırken, "Korkunç şeyler olmaya başlamak üzere" dedi.

"Bizimle birlikte savaşmış binlerce cesur Afgan vatandaşını geride bırakıyoruz. Yüzlerce ABD vatandaşını geride bırakacağız. Başka bir 11 Eylül ihtimali çok yükseldi" diyen Graham, "Bu SİHA saldırıları IŞİD'i küçültmez. IŞİD savaşçılarının sayısı iki katına çıktı. Müttefiklerimize sırtımızı döndük ve başka bir 11 Eylül için uygun şartları oluşturmuş olduk" ifadelerini kullandı.

Graham, "Kendi topraklarımıza yapılacak bir saldırıdan hiç şimdiki kadar endişeli olmamıştım" dedi.

Senatör, ABD'nin gelecekteki başkanlarının "20 yıl daha Afganistan'la uğraşmak zorunda kalacağını" söyledi.