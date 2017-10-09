Cumhuriyetçi senatör: Beyaz Saray yetişkin bakım merkezi haline geldi

Çeviri - Gonca Tokyol

ABD Senatosu Dışilişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi senatör Bob Corker, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeyi Üçüncü Dünya Savaşı’na sürükleyebileceğini söyledi. ABD Başkanı’nı ‘reality show’ gibi davranmakla suçlayan Corker, Trump’ın yıllarca sunuculuğunu yaptığı “The Apprentice” (Çırak) programındaymış gibi davrandığını savundu.

ABD Başkanı ile bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Corker arasındaki gerilim pazar günü başladı. Corker’ın “cesareti olmadığı için” yeniden seçime girmeyeceğini savunan Trump, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Senatör Corker, Tennessee’deki yeniden seçilmesi konusunda onu desteklemem için bana ‘yalvardı’. ‘HAYIR’ dedim ve o da yarıştan çekildi (Desteğim olmadan kazanamayacağını söyledi). Aynı zamanda Dışişleri Bakanı olmak istedi, ‘HAYIR, TEŞEKKÜR EDERİM’ dedim. Kendisi aynı zamanda korkunç İran anlaşmasından da büyük oranda sorumlu” dedi.

"Beyaz Saray'da günler onu kontrol altına almaya çalışmakla geçiyor"

Trump’ın suçlamalarına yine Twitter üzerinden yanıt veren Corker ise “Beyaz Saray’ın yetişkin bakım merkezi haline gelmesi utanç verici. Açık ki bazıları bu sabahki mesaisini kaçırdı” ifadelerini kullandı. New York Times’a yaptığı açıklamada da, “Biliyorum ki Beyaz Saray’daki her gün onu kontrol altına almaya çalışmakla geçiyor” diye konuşan Corker, Trump’ın ‘şiddetli bir risk’ oluşturduğunu söyledi. ABD Başkanı’nın kendisini kaygılandırdığını söyleyen senatör, Trump’ın diğer ülkelere yönelik pervasız tehditlerinin ABD’yi Üçüncü Dünya Savaşı’na sürükleyebileceğini iddia etti.

“Herkes neyle uğraştığımızın farkında”

Trump konusundaki kaygılarının “neredeyse Senato’daki tüm Cumhuriyetçiler” tarafından paylaşıldığını savunan Corker, “Birkaç kişi dışında herkes neyle uğraştığımızın farkında. Tabii ki çözmeye çalıştığımız durumun kırılganlığını ve etrafındaki insanların onu orta yolda tutmak için büyük bir çaba gösterdiğini anlıyorlar” diye konuştu.

ABD Başkanı’nın Twitter’daki paylaşımında gerçekleri yansıtmadığını da sözlerine ekleyen Corker, “Başkanın neden doğru olmayan şeylerle ilgili tweet attığını anlamıyorum” dedi. Cumhuriyetçi senatör, Trump’ın defalarca kendisine yeniden aday olması yönünde telkinde bulunduğunu ve destek sözü verdiğini kaydetti.

"Trump, geçen hafta Corker'ı destekleyeceğini söyledi"

Guardian’a açıklamada bulunan Corker’ın Özel Kalemi Todd Womack da ABD Başkanı’nın geçen hafta pazartesi öğleden sonra senatörü arayarak kararını gözden geçirmesi çağrısı yaptığını aktardı. Womack, “Başkan, aday olması halinde Senatör Corker’ı destekleyeceğini söyledi, daha önce de birçok kez yaptığı gibi” diye ekledi.

Ağustos ayında Charlottesville’de yaşanan şiddet olayları sonrasında Trump’ın her iki tarafı da sorumlu tutan açıklamalarına tepki gösteren Corker, “Başkan, istikrarlı ve başarılı olması için göstermesi gereken yetkinliklerin bazılarını henüz gösteremedi” ifadelerini kullanmıştı. Corker, hükümetin düşebileceği yönünde tweetler atmasının ardından da ABD Başkanı’nın telefonunun elinden alınması teklifinde bulunmuştu. Beyaz Saray seçimleri döneminde Trump’ın başkan yardımcılığı adaylarından biri olan Corker, daha sonrasında adaylığını çekmişti. Cumhuriyetçi senatör, kararında “Trump’la dış politika tartışmanın beyhudeliğinin” de etkili olduğunu söylemişti.