Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk lideri McConnell, Biden'ı tebrik etti

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, uzun süren sessizliğinin ve Seçiciler Kurulu'nun onayının ardından ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Kentucky Senatörü McConnell, Senato'da yaptığı konuşmada, Seçiciler Kurulu'nun dünkü oylamasının Biden'ın başkan olacağına yönelik şüpheleri ortadan kaldırdığını söyledi.

"Birçoğumuz başkanlık seçimlerinden farklı bir sonuç bekliyordu ama hükümet sistemimizde 20 Ocak'ta kimin başkanlık yemini edeceğini belirleyen süreçler var" diyen McConnell, "Seçiciler Kurulu konuştu. Bu nedenle bugün seçilmiş başkan Joe Biden'ı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

McConnell, ABD Başkan Yardımcılığına seçilen Kamala Harris'i de tebrik ederek, "Tüm Amerikalılar, ulusumuzun ilk kez bir kadın başkan yardımcısı olmasından gurur duyabilir" şeklinde konuştu.

McConnell'ın Biden'ın zaferini kabul etmesinin ardından Trump'ın Twitter paylaşımı ise dikkati çekti. Seçimlerdeki "usulsüzlük" iddialarından geri adım atmayan Trump, "Oy yolsuzluğuyla ilgili muazzam kanıt yağıyor" paylaşımında bulundu.