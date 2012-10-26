Cumhuriyetçi Powell'dan Obama'ya destek

ABD'de bir önceki başkan Bush döneminde, dışişleri bakanlığı yapan Powell, ABD Başkanı Barack Obama'ya destek verdi.

ABD'de bir önceki başkan George W. Bush döneminde 2001-2005 yılları arasında dışişleri bakanlığı yapan Colin Powell, ABD Başkanı Barack Obama için övgü dolu sözler sarf etti.

Powell, 'CBS This Morning' adlı programda yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Mitt Romney'ye saygı duyduğunu, ancak birçok konudaki bakışının belirsiz olduğunu düşündüğünü söyledi.

Obama'nın ise Irak'taki savaşı sona erdirdiğini, Afganistan'ı terk etmek için plan ortaya koyduğunu ve ABD'yi yeni bir savaşın içine sürüklemediğini ifade eden Powell, Obama'nın ekonomik performansını da övdü.

Vergiler, harcama ve bütçe politikaları gibi konularda önlerinde zorlu seçimler bulunduğuna dikkati çeken Powell, ''Ancak istikrarlı bir biçimde, düşüşten çıkmaya ve yükselişe geçmeye başladığımız kanaatindeyim'' dedi.

Hala bir Cumhuriyetçi olduğunu sözlerine ekleyen Powell, dışişleri bakanlığının yanı sıra, geçmişte Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanlığı ve genelkurmay başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu.