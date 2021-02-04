Cumhuriyetçi Parti'nin iki ucunu karşı karşıya getiren müzakerelerden yaptırım kararı çıkmadı

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Cumhuriyetçi Parti, kendi çatısı altında iki uç noktadaki duruşu temsil eden iki Kongre üyesine yönelik tartışmalardan sonra ikisine de ceza vermeme kararı aldı.

Temsilciler Meclisi'ndeki en yüksek rütbeli üçüncü Cumhuriyetçi olan Liz Cheney, aşırı sağcı kanattan gelen saldırıyı rahatça püskürtmeyi başararak liderlik görevini korudu. Cheney, azil soruşturmasında Trump'ın suçlu bulunması yönünde oy kullanacağını söyledikten sonra partideki Trump yanlıları Cheney'ye karşı cephe almıştı.

Aynı zamanda Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, aşırıcı görüşleriyle sık sık gündeme gelen Marjorie Taylor Greene'e yaptırım uygulamama kararı aldı.Senato'da bugün Demokratların talebiyle yapılacak olan oylamayla Greene'i komitelerdeki görevlerinden alabilir.

McCarthy, Cheney için yapılan kapalı oylamadan önce konuyla ilgili konuşarak, "Bu durum bir örnek. Cumhuriyetçi Parti çok büyük bir çadır. Girmek isteyen herkes davetlidir" dedi.

"Aile münazarası" diye hitap edilen maraton görüşmelerde Trump yanlısı Kongre üyeleri Cheney'ye yüklendi. Greene ise söylediği bazı şeyler için özür dilediği konuşmasının sonunda alkışlandı.

Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen figürlerinden Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, Greene'in ifadelerinin partinin "kanseri" olduğunu söylemişti. McConnell açıklamasının devamında Greene'in ismini direkt olarak kullanmadan, "11 Eylül'de Pentagon'a uçak girmediğini, okullara yapılan bazı silahlı saldırıların gerçek olmadığını ve Clintonların JFK Jr.'ın uçağını düşürdüğünü savunan bir kişi gerçeklikten kopmuştur" değerlendirmesinde bulunmuştu.