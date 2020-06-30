Cumhuriyetçi Parti kaynakları: Trump, başkanlık yarışından çekilebilir

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Cumhuriyetçi Parti'den bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın "hiç kazanma ihtimali olmadığını düşünmesi durumunda" 3 Kasım'daki genel seçimlerden çekilebileceğini söyledi.

Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen FoxNews'a konuşan kaynak, gelecek aylardaki anketlerin Trump'ın kararını şekillendirebileceğini belirtti.

Demokrat Parti ön seçimlerini kazanan ve başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın neredeyse tüm anketlerde Trump'a üstünlük kurduğu görülüyor. Yapılan tüm anketlerin ortalamasını alan RealClearPolitics, Biden'ın ülke genelinde Trump'ın 9 puan önünde olduğunu gösteriyor. Biden'ın, "ortada" gözüyle bakılan çoğu eyalette de önde olduğu görülüyor. Bu vesileyle Biden'ın hem başkanlık için gereken "electoral college" oylarının çoğunu alacağı, hem de ülke genelinde oy çoğunluğuna ulaşacağı düşünülüyor.

Daha da önemlisi, anketler, Trump'ın daha önce Cumhuriyetçi Parti'yi birçok kez iktidara taşıyan yaşı ilerlemiş beyaz nüfusun da desteğini kaybettiğini gösteriyor.

İsminin paylaşılmasını istemeyen Cumhuriyetçi Parti çalışanı, "Bunu söylemek için henüz erken, ancak anketler daha da kötüleşirse Trump'ın yarıştan çekildiği bir senaryo görebiliriz" diye konuştu.

Bir başka Cumhuriyetçi Parti kaynağı da, "Bu konu hakkında konuşulduğunu duydum, ama ben şüpheci yaklaşıyorum. Bence kazanma ihtimali hiç kalmadığını düşünürse çekilir" değerlendirmesinde bulundu.

Charles Gasparino'ya konuşan kaynaklar, durumu "kırılgan" olarak nitelendirdi.

Trump, geçen ay FoxNews'un anketinde Biden'ın gerisinde çıktıktan sonra, "FoxNews anketçisini kovmalı!" yazmıştı.