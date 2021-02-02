Cumhuriyetçi Parti'de derin çatlak: "Delice yalanlar söyleyenler ABD'nin kanseridir"

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Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen figürlerinden Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene'in söylediklerinin Cumhuriyetçi Parti'nin "kanseri" olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan McConnell, "Delice yalanlar ve komplo teorileri partimiz ve ülkemiz için kanserdir" dedi.

McConnell açıklamasının devamında Greene'in ismini direkt olarak kullanmadan, "11 Eylül'de Pentagon'a uçak girmediğini, okullara yapılan bazı silahlı saldırıların gerçek olmadığını ve Clintonların JFK Jr.'ın uçağını düşürdüğünü savunan bir kişi gerçeklikten kopmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Senato Azınlık Lideri, bu tezlerin partinin güçlenmesini sağlamadığını ifade etti.

Greene, McConnell'a Twitter üzerinden yanıt vererek, "Cumhuriyetçi Parti'nin gerçek kanseri incelikle kaybetmek dışında hiçbir şey bilmeyen Cumhuriyetçilerdir. İşte bu yüzden ülkeyi kaybediyoruz" yazdı.

CNN, geçen haftalarda Greene'in Kongre'ye girmeden önce 2018 ile 2019 yılları arasında Demokrat Parti'nin önde gelen figürlerinin infaz edilmesine destek verdiğini ortaya çıkarmıştı.