T24 LogoT24 Logo
Medya

Cumhuriyet yazarlarından Nuray Mert'e ağır sözler: Satılmış medya o fikirleri savunuyor, 1 gazetede de olmayıversin!

Cumhuriyet'teki köşesi kapatılan Nuray Mert'i hedef alan mesajlar...

09 Ağustos 2017 22:54

Cumhuriyet gazetesinden bazı yazarlar evrim kuramı ve müftülere nikâh yetkisi yazılarının ardından Cumhuriyet'teki köşesi kapatılan Nuray Mert'i hedef alan ağır mesajlar paylaştılar.

Sosyoloji profesörü olan Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajda, "Köşe? Doğrudan satılmış medya ve denetimdeki ana akım medya yani Türkiye'nin % 95'i zaten o fikirleri savunuyor. 1 gazetede de olmayıversin!" ifadesini kullandı.
Kongar, diğer bir twette de, "Nuray'ı bırak destek verdiğine bak!" dedi.

Cumhuriyet yazarlarından Mine G. Kırıkkanat da, eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün'ün Twitter'da Nuray Mert için paylaştığı "Akit veya Yeni Şafak'a yazar.." iddiasını şu yorumla alıntıladı:

"Uygundur! Rahat eder, cihat dersinin yararı ve müftülük nikahının konforunu daha ferah anlatır. İnişte yerini bulur."

Kırıkkanat, ikici bir twette de, "İyi ki @cumhuriyetgzt Nuray Mert'in yazılarına son verdi! Koruyana bak, vahim bağlantıları anla!!!" ifadesini kullandı.

Emre Kongar, Mine Kırıkkanat, Orhan Bursalı

Mert'in yazılarını Cumhuriyet'teki köşesinde daha önce eleştiren Orhan Bursalı da, Twitter'da Nuray Mert'in adını anmadan şu mesajları paylaştı:

- O şimdi yerçekimi var mı diye düşünüyor dünya yuvarlak mı onu analiz ediyor Akit'te:))

- Öğrencinin çağdaş teoriyi öğrenme hakkını savunmak yerine, evrimin yasaklanmasını normal karşılamak.hangi düşünce özgürlüğü? Zırvaya yer yok

 

ETİKETLER

Hüseyin AygünMine KırıkkanatOrhan Bursalıemre kongarnuray mert

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24