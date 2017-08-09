Cumhuriyet yazarlarından Nuray Mert'e ağır sözler: Satılmış medya o fikirleri savunuyor, 1 gazetede de olmayıversin!

Cumhuriyet gazetesinden bazı yazarlar evrim kuramı ve müftülere nikâh yetkisi yazılarının ardından Cumhuriyet'teki köşesi kapatılan Nuray Mert'i hedef alan ağır mesajlar paylaştılar.

Sosyoloji profesörü olan Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajda, "Köşe? Doğrudan satılmış medya ve denetimdeki ana akım medya yani Türkiye'nin % 95'i zaten o fikirleri savunuyor. 1 gazetede de olmayıversin!" ifadesini kullandı.

Kongar, diğer bir twette de, "Nuray'ı bırak destek verdiğine bak!" dedi.

Cumhuriyet yazarlarından Mine G. Kırıkkanat da, eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün'ün Twitter'da Nuray Mert için paylaştığı "Akit veya Yeni Şafak'a yazar.." iddiasını şu yorumla alıntıladı:

"Uygundur! Rahat eder, cihat dersinin yararı ve müftülük nikahının konforunu daha ferah anlatır. İnişte yerini bulur."

Kırıkkanat, ikici bir twette de, "İyi ki @cumhuriyetgzt Nuray Mert'in yazılarına son verdi! Koruyana bak, vahim bağlantıları anla!!!" ifadesini kullandı.

Mert'in yazılarını Cumhuriyet'teki köşesinde daha önce eleştiren Orhan Bursalı da, Twitter'da Nuray Mert'in adını anmadan şu mesajları paylaştı:

- O şimdi yerçekimi var mı diye düşünüyor dünya yuvarlak mı onu analiz ediyor Akit'te:))

- Öğrencinin çağdaş teoriyi öğrenme hakkını savunmak yerine, evrimin yasaklanmasını normal karşılamak.hangi düşünce özgürlüğü? Zırvaya yer yok