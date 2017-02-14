“Cumhuriyet yazarları için hâlâ delil mi aranıyor?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin 107 gündür iddianame hazırlanmadığı halde tutuklu olmalarına tepki göstererek, “Cumhuriyet yazarlarının iddianamesinin hazırlanmamasının gerekçesi nedir? Hâlâ delil mi aranmaktadır? Türkiye’yi hukukun üstünlüğü endeksinde 40 basamak gerileten uygulamalardan ne zaman ders alınacaktır?” diye sordu.

Budak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, Turhan Günay, Musa Kart, Önder Çelik, Bülent Utku, M. Kemal Güngör 107 gündür, Ahmet Şık 46 gündür tutuklu bulunduğunu ancak hâlâ iddianame hazırlanmadığına dikkat çekti.

Türkiye’nin, hukukun üstünlüğü endeksinde 2 yılda 40 basamak gerileyerek 113 ülke arasında 99’uncu sıraya düştüğünü hatırlatan Budak, “Türkiye, Tanzanya, İran, Madagaskar gibi ülkelerin gerisinde kalmış durumdadır. Mahkemelerin hukuku zorlayan iş ve işlemleriyle ilgili gerekli denetim süreçlerinin işletilmemesi, insanları mağdur edecek yeni keyfiliklerin ve hukuksuzlukların önünü açacak, Türkiye’nin hukukun üstünlüğü sıralamasında sonunculuğa düşmesine neden olacaktır” dedi.

"Hukuksuzluk rekoru kırılmasının önüne geçilecek mi?"

Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında 100 günü aşkın bir süredir tutuklu bulunmalarına karşın hâlâ iddianame hazırlanmamasının gerekçesi konusunda bilgi isteyen Budak, “Hâlâ delil mi aranmaktadır? Son 10 yıllık dönemde iddianame hazırlanmadan tutuklu kalınan en fazla süre nedir? Bu rekor hangi davada kırılmıştır? Yeni bir hukuksuzluk rekoru kırılmamasının önüne geçilecek midir?” dedi.

"Ne zaman ders çıkarılacak?"

Budak, şöyle devam etti:

“Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticileri ile diğer gazetecilerin, haklarında işlem yürüten savcı ve hakimlerle ilgili şikayetleri olmuş mudur? Kaç şikayet yapılmıştır? Bu şikayetlerle ilgili hangi işlemler yürütülmüş, ne sonuç çıkmıştır? Hukuka aykırı işlemleri nedeniyle yaptırımla karşılaşan hakim ya da savcı olmuş mudur?

"Türkiye’nin hukukun üstünlüğü endeksinde 2 yılda 40 basamak birden gerileyerek 99’unculuğa düşmesine yol açan nedenlerle ilgili bir çalışma yürütülmüş müdür? Bakanlığınız hangi sonuçlara ulaşmıştır? Hükümetiniz, bu gerilemeyi sorun olarak görmekte midir? Şüpheli konumundaki gazetecilerin, uzun süre özgürlüklerinden mahrum bırakılması gibi uygulamaların, bu sonuçta etkisi var mıdır? Hatalardan ne zaman ders çıkarılacaktır?”