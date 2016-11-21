Cumhuriyet yazarı Zeynep Oral'a 'Özgür Ses Ödülü'

Katalan PEN Yazarlar Birliği, her yıl verdiği 'Özgür Ses Ödülü'nü bu yıl Cumhuriyet gazetesi yazarı Zeynep Oral’a verdi. Oral, “Ülkemde eğer bir tek yazar bile haksız yere hapisteyse, hiçbirimiz özgür olamayız” diyerek ödülünü hapisteki Cumhuriyet yazarlarına adadı.

Önceki akşam Menorca Adası’ndaki törende ödülünü İspanya’nın Katalunya Özerk Bölgesi Kültür Bakanı Miquel Angel Maria ve PEN Başkanı Carme Arenas’ın elinden alan Zeynep Oral, “Ülkemde eğer bir tek yazar bile haksız yere hapisteyse, hiçbirimiz özgür olamayız” dedi.

Bu yıl yedincisi verilen “Özgür Ses Ödülü”, düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlanan ya da engellenenlerin sesini duyurma çabasındaki, insan hakları savunucusu bir yazara veriliyor. Aynı zamanda, o ülkedeki insan haklarına ilişkin duyarlık geliştiriliyor. 15 Kasım Dünya Hapisteki Yazarlar Günü çerçevesinde gerçekleştirilen ödül törenini, Katalunya’nın başkenti Barcelona’da bir dizi konferans izliyor.

Bu ödülü daha önce alanlar arasında İranlı gazeteci yönetmen Ahmaf Jalali Farahani; Eritrealı şair Dessale Berekhet; Çadlı yazar Koutsy Lamko, Cezayir’den yazar Salem Zenia, Balear Adaları Öğretmenler Kolektifi ve Kübalı gazeteci Hernandez Gonzales var.

Katalan PEN’ine ödül için teşekkür eden Zeynep Oral, son açıklamalara göre Türkiye’de hapisteki yazar ve gazeteci sayısının 144’e ulaştığını; çoğunun “terörizmle” suçlandığını; oysa bu 144 yazarın da tek silahının kalemleri olduğuna dikkati çekti. Düşünce özgürlüğüve ifade özgürlüğü olmadan demokrasiye geçilemeyeceğini; hiçbir hakkın olamayacağını, bilgi üretilemeyeceğini, tartışma açılamayacağını, ileriye bakılamayacağını, her hangi bir umut beslenemeyeceğini; baskıyı, şiddeti, hukuksuzluğu geriletmek için daha çok özgür sese gereksinim olduğunu vurguladı.

“Ülkemde eğer bir tek yazar bile haksız yere hapisteyse, hiçbirimiz özgür olamayız” diyen Zeynep Oral, başkanı olduğu PEN Türkiye Merkezi yönetim kurulundaki arkadaşlarına teşekkür etti. Bu ödülü hapisteki Cumhuriyet yazarlarına, on arkadaşına adadı. Hepsine, Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’a güç diledi. Oral, Menorca Kent Müzesi’ndeki ddül töreninde ayrıca ünlü Katalan yazar Miquel Angel Llauger’den ve salondan gelen soruları yanıtladı.