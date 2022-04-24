Cumhuriyet yazarı Zeynep Oral: Gezi davası fakültelerde “Hukuk nasıl katledilir” diye ders olarak okutulacak, hiç kuşkunuz olmasın!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zeynep Oral, karar aşamasındaki Gezi davasına ilişkin olarak, "Bu dava ileride fakültelerde “Hukuk nasıl katledilir” diye ders olarak okutulacak. Hiç kuşkunuz olmasın!" yorumunu yaptı.

Oral yazısında, "Osman Kavala ve mimar Mücella Yapıcı hakkında “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis; diğer altı sanık hakkında “teşebbüse yardım”dan 20 yıl isteniyor. Osman Kavala savunmasını, görüntü ve ses sistemiyle hapishaneden yaptı. Ötekiler hazır bulundu. Savunmalarını, iddianameyi, tümünü yandaş olmayan medyada bulabilirsiniz. Lütfen okuyun, o zaman iddianamenin ucubeliği, hukukun, adaletin nasıl katledildiğini çok iyi anlıyorsunuz. 2013’te milyonlarca yurttaşın katıldığı, Türkiye’nin her köşesine yayılan, insanların yaşam hakkına, yaşam tarzına sahip çıkmak için gerçekleşen Gezi’den farklı bir anlam çıkarmak için girişilen bu çaba insana dehşet veriyor. Milyonların katıldığı bir hak aramayı, 20 kişiye yükleme çabası akla ziyan!" düşüncesini dile getirdi.

Oral şu ifadeleri kullandı:

"Mücella Yapıcı’nın deyişiyle, “Gezi, bu ülke tarihinin en demokratik, yaratıcı, eşitlikçi ve en kapsayıcı barışçıl kitlesel hareketidir.” Milyonlarca insan o günlerde Gezi’ye su taşıdı, maske taşıdı, yiyecek taşıdı, kitap taşıdı. Sevincini, umudunu taşıdı. (Osman Kavala da masa ve lamba taşıdığını itiraf etti! Suça bak suça!)"

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