Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Şimdikine benzer bir yargı reformunda Konca Kuriş’i katleden Hizbullahçılar halay çekerek cezaevinden çıktı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Hizbullah tarafından öldürülen Müslüman feminist Konca Kuriş'in katillerinin şimdikine benzer bir yargı reformunda halay çekerek tahliye edildiklerini anımsattı.

Terkoğlu yazısında, "10 yıl önce, şimdikine benzer bir yargı reformunda, Kuriş’in katilleri tahliye edildiğinde ben Silivri Cezaevi’ndeydim. Sonradan FETÖ’den tutuklanacak hâkimime şöyle bağırmıştım: 'Konca Kuriş’in nasıl işkenceyle öldürüldüğünü gördünüz mü? Onu katleden Hizbullahçılar halay çekerek çıktılar. Ben hapishaneden izledim. Yazıklar olsun.' 'İrtica paranoyaydı' diyen muktedir İslamcı... Manikürlü tırnağını dibinden kesersen; mağdur ol, ağla. İpek kıyafetine güvercinler pislerse; mağdur ol, ağla. Ama Mersin’de, şehir mezarlığında, 8 Mart’ta, ayak ucundaki mermer vazoya kadınların mor çiçekler bıraktığı bir mezar görürsen; sadece utan!" düşüncesini dile getirdi.

Terkoğlu, "Ne garip. 14 yaşında bir çocuğu sokak ortasında öldürüyorlar. Yine mağdur olup onlar ağlıyorlar. Tabutunun başında çığlık atan annesini binlerce kişiye yuhalatıyorlar. Yine mağdur olup onlar ağlıyorlar. Tayyip Erdoğan ağlıyor, Fethullah Gülen ağlıyor, Menzilcisi, Nurcusu ağlıyor. Mağduriyet, bizim İslamcıların en büyük sporu. Ağlamaksa en vazgeçilmez eylemleri. Hiç vazgeçmiyorlar." ifadesini kullandı.