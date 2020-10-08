Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Sağlık Bakanlığı, Menzil Bakanlığı oldu

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Sağlık Bakanlığı’nda Menzil tarikatının yapılaştığını yazdı.

Medeni Kanunu hedef alan, erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş alın' çağrısında bulunan ve görevden alınan GATA başhekim yardımcısı Ali Edizer'in yükselişine dikkat çeken Terkoğlu, "Ali Edizer gibi ne doktorluktan ne ahlaktan anlayan biri nasıl oldu da bu kadar yükseldi? 2005’te bir sağlık ocağında doktorken, 2012’de Sağlık Bakanlığı’nda nasıl özel kalem müdürü oldu? Bu tırmanışın sırrını kendisi 'Recep Abimle yakın çalıştım' diye anlatıyor. Menzil cemaatinden olduğunu gizlemeyen Edizer, 'abi' diyerek yine Menzilci olan ve AKP iktidarında 13 yıl Sağlık Bakanlığı yapan Recep Akdağ’ı kastediyor. Şaşırtmıyor, çünkü Akdağ dönemi Sağlık Bakanlığı’nın 'Menzil Bakanlığı' olarak anılma dönemiydi." düşüncesini dile getirdi.

Terkoğlu, "Akdağ’ın yerine bakanlık koltuğuna oturan Mehmet Müezzinoğlu, AKP’li olduğu halde Menzilci olmadığı için birçok adımı atamaz hale gelmişti. Belli ki Akdağ’ın oturduğu koltuğu ancak onun kadar güçlü bir figür doldurabilirdi. Erdoğan da böyle düşünmüş olacak ki hem Medipol hastanelerinin kuruluşunda bulunacak kadar sektörün içinde olan hem de İskenderpaşa cemaatine yakınlığı ile bilinen Fahrettin Koca’yı o koltuğa oturttu. Ali Edizer’in yükselişinin sırrı Menzil ise görevden alınabiliyor olmasının sırrı da buydu." görüşünü savundu.

Terkoğlu, "Unutulmasın, Ali Edizer’in yönettiği GATA, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı. Söz konusu üniversitenin başında ise halihazırda Profesör Cevdet Erdöl var. Bilmeyenler için söyleyeyim: Erdöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel doktoru ve aynı zamanda o da Akşam gazetesi yazarı." ifadesini kullandı.

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