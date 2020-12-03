Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Hapse girmeden kısa süre önceydi, ses kaydını dinledim o an “Zehir bu işte!” dedim

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'la hazırladıkları "Cendere" kitabındaki bir olayı bugünkü köşesine taşıdı.

“Adaletin zehirlenme emareleri gösterdiğini, tuhaf kararların çıktığını, bazı güç sahiplerinin tereyağından kıl gibi çekildiğini görüyorduk. Eksik olan zehirdi, onu bulmak gerekiyordu” diyen Terkoğlu, hapse girmeden kısa süre önce adı FETÖ ile anılan işadamlarına, aldırdığı takipsizlik kararları ile meşhur olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıya bilinen bir ismin ses kaydını dinlediğini yazdı.

Terkoğlu yazısında şunları kaydetti:

"İşte bu 5 kişi oturmuş, piyasaya, daha doğrusu Türk tedarikçi şirketlerine, milyonlarca lira borcu olan T. şirketini, ellerinin altındaki mahkemelerle nasıl kurtaracaklarını konuşuyordu. Zira Fransız T. şirketi, milyonlarca liralık borcunu ödemek istemiyordu. Bunun için de yargının kendisi lehine karar vermesini bekliyordu.

Devreye “becerikli avukat” girmiş, hâkimler ile şirket yetkililerini buluşturmuştu. Mahkeme kararlarını konuşuyorlar, daha önce müdahale ettikleri davalardan bahsediyorlardı. Bilirkişi raporlarında yaptıkları hilelerle, istedikleri gibi yazdırabilme kudretleriyle hava atıyorlardı. “Becerikli avukat”, karşısında oturan hâkime “gerekçeli karar yayımlanmadan görelim, düzeltelim” diyebilecek kadar, yani mahkeme kararını kendisi yazabilecek kadar ileri gidiyordu.

Bilmedikleri şey, o 5 kişiden birinin cebindeki telefonun bu sırada kayıt aldığıydı. Zira T. şirketinin CEO’su M.K. bu görüşmeleri kayıt altına alıyor, sonra konuşmaları dinleyerek şirketine rapor ediyordu. Ancak masum görünen bu iş, şirketten kovulmasıyla intikam aracına döndü. O da elindeki kayıtla yaptıkları kirli işi deşifre etti. Ses kaydını, haliyle yargının hatırlı avukatlar eliyle talimatla yönetiliyor olmasının delilini, sızdırdı."