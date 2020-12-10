Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Gizli tanıklar gizli tanık olalı, belki de ilk kez çok büyük bir balık tutacaktı, ona da izin vermediniz!

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, iktidara yakın medyadan 'tanınan' "Sultan" lakaplı gizli tanığın darbeden 4 ay önce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekillerinden birinin FETÖ’ye bilgi sızdırdığını anlattığını yazdı. Terkoğlu, "Ne olduysa, 'gizli tanık Sultan' haberleri medyada kayboldu" değerlendirmesinde bulundu.

Terkoğlu yazısında, "İfadenin bütününü okuyunca Sultan’ın çok önemli isimler hakkında çok önemli iddialarda bulunduğunu anlıyorsunuz. Ancak bir bölümü var ki “'şte neden bu' dedirtiyor: 'Ö.O. isimli şahıs, himmet paralarının koordinesinin yanı sıra, İstanbul ili mütevellisinde de görev alan bir örgüt mensubudur. M.B. de yine himmet paralarının koordinasyonunun yanında, eski SSCB yapısındaki ülkelerde, buradaki örgüt toplantılarında ve sohbetlerde, kendisinin okul ve gençlik arkadaşı olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bir başsavcı vekilinin olduğu, kendisiyle ilgili dosyalara bu suretle ulaştığını, başına bir şey gelirse de bu şahıs tarafından da kollanacağını söylemektedir.' ifadesini kullandı.

Terkoğlu yazısında şunları kaydetti:

"Yani darbe girişimden sadece 4 ay önce verilen ifadede, hükümet medyasındaki haberlerden tanıdığımız gizli tanık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekillerinden birinin FETÖ’ye bilgi sızdırdığını anlatıyor. Meselenin daha ilginç bir yanı var. Sultan, ifadesine şöyle devam ediyor: “Bu başsavcı vekilinin ismini ifademde geçmek istemiyorum. Ancak bu husus sizin tarafınızdan araştırılabilir.”

Öyle anlaşılıyor ki gizli tanık, o “kudretli savcı”dan korkuyor. Herkesle ilgili rahat rahat konuşurken, en önemli bilgiye sıra gelince üstünden atlamayı seçiyor. 2016 yılının mart ayında başsavcı vekili olanların listesini hatırlıyorum. Bir de o listedekilerden, sonradan başsavcı olanları, hatta Yargıtay’a atanıp Anayasa Mahkemesi’ne niyetlenenleri... İçimden geçiriyorum... Şu gizli tanıklar gizli tanık olalı, belki de ilk kez çok büyük bir balık tutacaktı. Ona da izin vermediniz!"