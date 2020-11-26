Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Fatih Ürek'in işine Ankara'da gelen bir telefonla son verilmiş, kanal yedek programları yayımlamamış

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Kanal D'de "Gelinim Mutfakta" programını sunan Fatih Ürek'in işine Ankara'da gelen bir telefonla son verildiğini yazdı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın "Fikri Hür Vicdanı Hür" kitabından alıntılar yapan Terkoğlu, " Türkiye 'istişaresiz' bir topluma dönüşürken bundan herkes nasibini alıyor: 'Şaşıracaksınız ama 2020 Eylülü’nde Ankara’dan gelen bir telefonla büyük bir televizyon kanalı Fatih Ürek’in sunduğu bir televizyon programına müdahale etmiş ve sunucuyu değiştirtmiştir. Fatih Ürek’le birlikte 9-10 yedek program çeken kanal bunların hiçbirini yayımlayamamıştır." ifadesini kullandı.

Terkoğlu yazısında şunları kaydetti:

Erdoğan’ın bu “her şeyi bilen” düzeni yılların gazetecilerine bile nizam veriyor, susturuyor:

“Bir yurtdışı seyahatinde diğer gazetecilerle birlikte Erdoğan’a eşlik ederken, Erdoğan’ın bir haberi kullanma biçimi konusunda Enis Berberoğlu’na çıkıştığına şahit olduk. Berberoğlu haberi kullandıklarını, ama iç sayfada olduğunu söyleyince Erdoğan, ‘İnsanlar içeriye bakmazlar, birinci sayfada kullanmalıydınız!’ diyerek yanıtladı onu. Gazeteciler ve patronlar, Erdoğan’ın bu tutumunu bildikleri için şu an Türkiye’de birinci sayfa mühendisliği yapılıyor. İktidar medyası, Erdoğan’ın hoşuna gidecek bütün haberleri birinci sayfadan verirken, Erdoğan’ın hoşuna gitmeyecek veya onu kızdıracak haberleri de küçülterek iç sayfalarda kullanıyor.”

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