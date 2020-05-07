Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Diyanet, Erdoğan'ın çizdiği politikaların aktif fetvacısı, bu dönüşüm Adil Öksüz'ün tez hocası Ali Erbaş'a nasip oldu

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Silivri Cezaevi'nde kaleme aldığı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ülkemizde eğer İslam adına konuşması gereken birisi varsa, bir kurum varsa, Diyanet İşleri Başkanlığı’dır." sözleriyle, 100 yıllık bir kavgaya bitirmiş olduğunu belirterek, "Zira İslamcılar bugüne kadar ne Diyanet’i ciddiye aldılar ne de onun İslam adına konuşabileceğini düşündüler. Aksine laik devletin kurumu olan Diyanet’in imamlarının ardında namaz kılınmayacağını dahi söyleyen oldu. Erdoğan’la tartışma bitti: Diyanet’in sesi İslamın sesidir!" ifadelerini kullandı.

Barış Terkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devletin yetkilerinin tümünü toplanken, Diyanet'i de yeniden tanımladığını belirterek, "Diyanet, Erdoğan’ın çizdiği politikaların aktif fetvacısı oluyor. Ne trajik ki bu dönüşüm FETÖ’nün derneklerinde görev almış, onun projeleri için Vatikan’a kadar gitmiş, FETÖ imamı Suat Yıldırım’ın çalışma arkadaşı, Adil Öksüz’ün tez hocası Ali Erbaş’a nasip oldu.

Kim olacak bilmem..." ifadelerini kullandı.

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