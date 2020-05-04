Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Devlet muhalifi Soylu’yu, Erdoğan’ın veziri olmaya kim ikna etti?

Libya'da şehit olan MİT mensubu haberini yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Silivri Cezaevi'nde kaleme aldığı yazıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa sürecini yorumladı. Terkoğlu, "Belli ki Soylu’nun istifası, market fotoğrafından çok, AKP içindeki fay hatlarının sonucu. Şahın belli olduğu bir satrançta vezirin kim olacağını bilek güreşi belirleyecek." düşüncesini dile getirdi.

"Ancak bu savaşın bir ekseni daha var." diyen Terkoğlu, "Çok değil, kısa süre önce 'yüzde 40' tartışması yaptık. Albayrak’ı destekleyenlerin de olduğu bir eğilim, yeni sistemdeki 'yüzde 50 sorunu'nu öne çıkardı. Başkanlık, koalisyonu bitirecekti. Ama yüzde 50 ihtiyacı nedeniyle 'küçük partilerin kilit haline geldiğinden' bahsediyorlardı. Şikâyet ettikleri tabii ki başkasının düğününde oynayınca kendini güvey zanneden küsurat partileri değil, MHP idi. Yüzde bahsini açanların öncelikli derdi AKP’nin ayağına bağlı MHP taşını çözmekti. Soylu’nun istifası sırasında yaşananlar; taşın sadece ayakta değil, böbrekte de olduğunu gösteriyor. Zira Soylu’nun istifasına en sert tepkiyi MHP’nin verdiği hatırlanırsa, Süleyman Soylu’nun, AKP içindeki bir kanadın MHP ile ittifakının vezir adayı olduğu netleşti." görüşünü savundu.

Terkoğlu, "Haliyle anket-ankete karşı tablosu iki şey söylüyor. Bir, Erdoğan eskisinden daha güçlü bir patron. İki, arkasındaki destek onu kimseye mecbur bırakmayacak büyüklükte. Anketlerin mesajının sonucunu görmek için kuşkusuz 'derenin geçilmesi' beklenecek. Asıl merak ettiğim başka… Tilkiliğe ikna yöntemini biliyoruz. Peki, bir zamanlar kendisine 'AKP’ye gidecek misiniz' diye sorulduğunda 'Teklif ettiler kabul etmedim' diyen, AKP’yi 'devlet elbisesi giymekle' suçlayan devlet muhalifi Soylu’yu, Erdoğan’ın veziri olmaya kim ikna etti?" diye sordu.

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