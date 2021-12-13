Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Cenazede AKP’lilerin sahiplendiği bu 'dava', Yılmaz Yalçıner’in bile günah çıkardığı dinci terörün kendisiydi

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Yeni Akit yazarı Yılmaz Yalçıner'in 1999 yılında Ankara'daki otomobiline bırakılan bombayla katledilen eski Kültür Bakanı, Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'yı, ölümünden 5 ay önce Akit gazetesinde hedef gösterdiğini yazdı.

Terkoğlu, Kışlalı'nın ölümünden önce tehdit edildiğini belirterek, "Katlinden beş ay önce Akit gazetesindeki sayfadan söz ediyorum. 'Yuh pişkin zorba' yazıyordu. 'Zorba Kemalist gemi azıya aldı' başlığıyla hedef gösteriliyordu. Yetmemiş, Kışlalı’nın fotoğrafının üzerine çarpı atılmıştı. 'Öldürüleceksin' mesajı günlük gazeteden veriliyordu. Ahmet Taner Kışlalı, Mustafa Yücel Özbilgin, Ali Günday... Liste uzuyor. Akit her katliamdan önce bunu yapıyordu" dedi.

Terkoğlu şöyle devam etti:

"Yıllar sonra 'Akit' deyip geçmedim. O sayfayı hazırlayanı bulmaya çalıştım. Dibinde bir isim yazıyordu: 'Abdullah Birisi'.

Elbette uydurma bir isimdi. Fail kendisini saklamak için adını değiştirmişti.

İslamcı camia içinde bir araştırma yaptım. Bulmak zor olmadı. Kışlalı’dan sonra da birçok kişiyi hedef gösteren 'Abdulllah Birisi', Yılmaz Yalçıner’den başkası değildi. Kışlalı’nın katillerine yol gösteren isim, AKP’lilerin 'ağabey' dediği, 'örnek aldıklarını' söyledikleri Yalçıner’di.

...

İşte cenazede AKP’lilerin sahiplendiği bu 'dava', Yalçıner’in bile günah çıkardığı acımasız dinci terörün ta kendisiydi. Nitekim Yılmaz Yalçıner yıllar önce bana ulaşmış, Kışlalı hadisesinde yaptığını kabul etmişti: 'Yaptığım haberin biçimini savunuyor değilim, yanlıştı.' Ona göre her şeyin sorumlusu 'derin devlet'ti. Kemalist aydınları da 'derin devlet' öldürmüştü."

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