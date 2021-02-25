Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: AKP İstanbul’da Pelikan gitti, Milli Görüş geldi

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, AKP İstanbul İl Başkanlığı seçimini yorumladı. Terkoğlu, "AKP İstanbul’da Pelikan gitti, Milli Görüş geldi" düşüncesini dile getirdi.

Terkoğlu yazısında, "Herkes 'Saadet’e el uzatma' diyor. Haksız değiller. Ama daha öncelikli bir durum var ki Erdoğan önce partisini bir arada tutabilmek, İstanbul’da yeniden seferber edebilmek için bu kararı aldı. Geçmiş biliniyor. Erdoğan, parti içerisinde birbirinden farklı grupları dengeleyerek ilerliyor. Muhafazakâr sağın farklı eğilimlerinden, teşkilatın içindeki gruplardan bir karışım yaratıyor. İstanbul’da Pelikan seven bir başkan giderken; gidilecek yönü, İstanbul’a Milli Görüş’le ilişki kurabilecek bir başkanın gelmesi gösteriyor. Saadet’e giden yol, aynı zamanda AKP’ye içkindi. Öte yandan Milli Görüşçülük, partinin beliren ittifaklarıyla öne çıkan milliyetçi kimliğinin öbür kefedeki dengeleyicisiydi." görüşünü savundu.