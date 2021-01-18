Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Adnan Oktar’ın siyasi ayağı var mı?

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Adnan Oktar davasına ilişkin olarak, "İstanbul’un göbeğinde bu suçlar işlenirken, 30 yıl boyunca devleti yönetenler neredeydi? Daha açık sorayım... Adnan Oktar’ın örgütünün siyasi ayağı var mı?" düşüncesini dile getirdi.

Terkoğlu, "Basın açıklamasında bulunan, Adnan Oktar Grubu’nun eski isimlerinden olan ve bugün davada mağdur olarak yer alan Özkan Mamati’nin anlattığına göre, grubun halen 300 civarında üyesi, 8 bin civarında sempatizanı var.Uzatmayayım... 'Oktar’a 1075 yıl ceza' haberlerinin derinlemesinde Türk yargısının vardığı sonuç böyle. 'Her şeyi özetledin' demeyin! Aksine, başta sorduğum sorunun yanıtını hâlâ bilmiyorum: İstanbul’un göbeğinde bu suçlar işlenirken, 30 yıl boyunca devleti yönetenler neredeydi?Daha açık sorayım... Adnan Oktar’ın örgütünün siyasi ayağı var mı? Öyle ya, mahkeme kararının söylediği gibi her yerde olan bir örgüt, neden siyasette olmasın? Neden konu PKK ya da DHKP-C olduğunda rahatça konuşurken, iş FETÖ’ye ya da Adnan Oktar Örgütü’ne geldiğinde siyasi ayak bir anda kesiliyor?" ifadesini kullandı.

Terkoğlu yazısında şunları kaydetti:

Kendi kendime sorarken, örgütün anlatıldığı savcılık mütalaasına bir daha baktım. “Siyasi” kelimesi tam 28 kez geçiyordu. Bir tanesini aktarayım:

“(...)Destekledikleri kişilerin ve siyasi partilerin seçimlerde oy elde etmesini, karşı oldukları kişi ve siyasi partilerin oy kaybetmesini sağlamak için zor ve tehdit uygulamak suretiyle yıldırma, korkutma ve sindirme gücünü kullanarak…”