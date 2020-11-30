Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: 270 yıllık çeşme Anadolu’da tecavüzcüsüyle evlendirilen kadınların acımasız kaderini insan gibi yaşıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın babasının apartman yaptırmak üzere yıktığı 270 yıllık 1. Mahmut Çeşmesi'ni restore etmesi ve babasının ismini yazmasını bugünkü köşesinde değerlendirdi. Terkoğlu, "270 yıllık çeşme Anadolu’da tecavüzcüsüyle evlendirilen kadınların acımasız kaderin insan gibi yaşıyor" görüşünü savundu.

Terkoğlu yazısında, "Güzelim çeşme, canım çeşme… Anadolu’nun masum kadınlarının, ırzlarına tasallut edenlerle evlendirildiği acımasız kaderi, sanki insan gibi yaşıyor. İBB’nin aynı yere bir plaka dikip, “babamın çeşmesi” utancını anlatması ne iyi olur!" düşüncesini dile getirdi.

Terkoğlu, "Geçmişte FETÖ övgülerini okuduğumuz, şimdi sürekli Cumhuriyet’e ve onun kurucularına hakaretleriyle hatırladığımız Çamlı, her devirde olduğu gibi bu dönemde de küpünü dolduruyor. Yer sofrasında çorbasını bitirip “çok şükür” diyen yoksullar; asıl dini rant, asıl ibadeti müteahhitlik olan münafıklardan inançlarını kurtardıkları gün, o küp çoktan kırılmış olacak." ifadesini kullandı.