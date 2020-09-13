Cumhuriyet yazarı Tan: Gazetecilik yapma azmindeki herkes TCK'yı ve İçişleri Bakanı'nı ciddiye almamanın suç olmadığını çok iyi biliyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ahmet Tan, "Artık gazetecilik yapma azmindeki herkes TCK’yi ve mesela İçişleri Bakanı’nı ciddiye almamanın suç olmadığını çok iyi biliyor." düşüncesini dile getirdi.

Tan, "Arkadaşımız Barış Terkoğlu siyaseti zaten yakından izliyor. Hapse gire çıka yasaları da çok iyi öğrendi. Barış Pehlivan da öyle. Belki de OdaTV’nin düşman bellenip 191 gündür karartılmasının, yazdığı haberlerle ta Manisa’dan Hülya Kılınç’ın iktidarı devirebileceğinden korkulmasının, Müyesser Yıldız’ı hapislerde tutulup FETÖ döneminde yaşadıklarını yaşatmanın nedeni bu." görüşünü savundu.

Tan, "Artık gazetecilik yapma azmindeki herkes TCK’yi ve mesela İçişleri Bakanı’nı ciddiye almamanın suç olmadığını çok iyi biliyor. Barış Terkoğlu da kendisine 'Berduş' diyen Soylu’yu hiç ciddiye almadı." yorumunu yaptı.

Tan, "Tayyip Bey de ciddiye almamıştı. Soylu kendisine öyle laflar söylemişti ki... Bir filin tek kulağına sürülse delirtecek o sözlere Reyiz hiç kulak asmamıştı: 'Ey Recep Tayyip Erdoğan, paçalarından yolsuzluk akıyor.. Boyun eğdin, emir eri oldun, milletin ümitlerini boşa çıkardın... Boyan döküldü... Rantın babasını getirdin Tayyip Erdoğan..'(Aralık 2008-Şubat 2009) Rastlantı bu ya, Barış Terkoğlu üç gündür ev taşıyor. Demek Sn. Bakan bunu öğrenmiş ki Barış için Farsça 'omuz üzerinde' anlamına gelen 'berduş' sözcüğünü kullanıyor. Ekrem İmamoğlu’na da 'Pejmürde' demişti. O sözcük de Farsça ve 'berduş,' anlamı taşıyor. Damat ile Soylu için 'veliaht adayı' diye yazılıp çiziliyor. Aralarındaki rekabete demek ki kılık kıyafet de dahil olacak... Keşke biri daha az palavrayı, öteki de biraz nezaketi denese." ifadesini kullandı.

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