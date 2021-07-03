Cumhuriyet yazarı Şükran Soner: Ülke, kararnamelerle, oy verenlerin çoğunluğunun içeriğini okumamış olarak parmak kaldırdıkları torba yasalarla yönetiliyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner, Türkiye'nin kararnamelerle, cephe ittifakı içinde oy verenlerin çoğunluğunun içeriğini okumamış olarak parmak kaldırdıkları torba yasalarla yönetildiğini belirterek, "Dürüstçe sorgulandığında Meclis komisyonlarında görüşülmüş, tartışılmış olarak çıkarılabilmiş tek bir yasa örneği gösterilemiyor." diye yazdı.

Kanal İstanbul inadının, kanal açma gereksinimi ile ilişkisi kalıp kalmadığına işaret eden Soner, "Şu hale bir bakın, sözde TOKİ Çamlıca’da depreme dayanıklı ev yapma için yola çıkmış oluyor? Aslı astarına bakın İstanbul’un arsa değeri üzerinden en çok gelir getirecek yapılaşma rantının parasına bel bağlanmış olunmuyor mu? İstanbul’da yıkıldı yıkılacak en acil deprem yenileme alanlarından neden kaçıyorlar?" ifadelerini kullandı.

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